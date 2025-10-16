تيتموس نجمة السباحة الأسترالية تُعلن اعتزالها بشكل مفاجئ

- أعلنت السباحة الأسترالية أريارن تيتموس اعتزالها المفاجئ بعد مسيرة حافلة تضمنت أربع ميداليات ذهبية أولمبية، مشيرة إلى أن الانقطاع عن الرياضة جعلها تدرك أهمية جوانب أخرى في حياتها. - تيتموس، التي خضعت لعملية جراحية لإزالة ورم حميد قبل أولمبياد باريس، أكدت أن التحديات الصحية دفعتها لإعادة تقييم أولوياتها بعيداً عن السباحة. - رغم خسارتها الرقم القياسي العالمي في سباق 400 متر حرة، تظل تيتموس أسرع امرأة في سباق 200 متر حرة، وتلقت إشادة من منافساتها كايتي ليديكي وسامر ماكينتوش.

أعلنت نجمة السباحة الأسترالية أريارن تيتموس (25 سنة)، المُتوجة بأربع ميداليات ذهبية أولمبية في مسيرتها الرياضية، اعتزالها الرياضة رسمياً بقرار مفاجئ وصفته بأنه "صعب جداً"، وهي التي كانت تعيش فترة راحة بعد مشاركتها في منافسات أولمبياد باريس 2024.

وكانت نجمة السباحة الأسترالية، أريارن تيتموس، في فترة راحة منذ أولمبياد باريس، وصرحت سابقاً بأنها تخطط للعودة إلى المشاركة في دورة ألعاب لوس أنجليس 2028. وقالت تيتموس، في فيديو نشرته على حسابها على إنستغرام: "كان قراراً صعباً، صعباً جداً، لكنني سعيدة جداً به. لطالما أحببت السباحة، لقد كانت شغفي منذ صغري. لكنني أعتقد أن هذا الانقطاع جعلني أدرك أن بعض الأشياء في حياتي، التي لطالما كانت مهمة بالنسبة لي، أصبحت الآن أكثر أهمية بقليل من السباحة، وهذا أمر طبيعي بالنسبة لي". وأضافت تيتموس في رسالة الاعتزال التي نشرتها: "لم أتخيل يوماً أن آخر دورة ألعاب أولمبية لي ستكون في باريس. ومع ما أعرفه الآن، أتمنى لو استمتعت أكثر بالسباق الأخير".

وتُوجت تيتموس بالميدالية الذهبية في سباق 400 متر حرة في كل من أولمبياد طوكيو وباريس، متغلبة على نجمة السباحة الأميركية كايتي ليديكي، في سباق وُصف آنذاك بـ"سباق القرن"، وخسرت الأسترالية، الملقبة بـ"المدمرة"، رقمها القياسي العالمي في سباق 400 متر حرة لمصلحة الكندية سامر ماكينتوش في وقت سابق من هذا العام، لكنها لا تزال أسرع امرأة على الإطلاق في سباق 200 متر حرة، لتُعلق ليديكي على اعتزال تيتموس قائلة: "منافسة وبطلة وإنسانة استثنائية. تهانينا". بينما قالت ماكينتوش لها أيضاً "سنفتقدك".

وخضعت السباحة تيتموس إلى عملية جراحية قبل أولمبياد باريس لإزالة ورم حميد في المبيض، وقالت إنها "منزعجة جداً" من التنبيه الطبي، وذكرت قائلة: "أعتقد أنه مع تعمقي في هذه المشاكل الصحية، كان عليّ حقاً أن أنظر إلى نفسي وأفكر في ما هو أهم بالنسبة لي، أبعد من السباحة". يُذكر أن تيتموس تعتزل السباحة وفي رصيدها ثماني ميداليات أولمبية، وتسع ميداليات في بطولة العالم، وثماني ميداليات في ألعاب الكومنولث.