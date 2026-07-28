تيباس يُهاجم إنفانتينو: رسالته مثيرة للشفقة

وصف رئيس رابطة الدوري الإسباني، خافيير تيباس (63 عاماً)، رسالة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، السويسري جياني إنفانتينو، على إنستغرام، والتي انتقد خلالها من شككوا في قيادته ومنظمته للعبة، وكذلك كأس العالم 2026، بأنّها "مُثيرة للشفقة".

ووضع إنفانتينو منشوراً مؤلفًا من 15 صورة على إنستغرام يوم الاثنين الماضي، تناول فيه الجدل المُثار حول كأس العالم، داعياً المُنتقدين إلى "التأمل والتفكر"، وبالتالي بدا أنّ الرجل السويسري قد وجّه سهامه نحو الصحافيين في منشوره، مضيفاً: "أولئك الذين يختبئون خلف أقلامهم وصحفهم، وخلف شاشاتهم، ينشرون الكراهية والشائعات الكاذبة، بينما الفيفا - على حد قوله - يُقدّم "أعظم حدث على وجه الأرض".

وردّ تيباس الثلاثاء عبر منصة إكس قائلاً: "نشر جياني إنفانتينو رسالةً مثيرةً للشفقة على حسابه في إنستغرام وعلى حسابات فيفا. لا أحد يُنكر أن كرة القدم تدور حول الإثارة والوحدة. لكن الشفافية والحوكمة الرشيدة والمساءلة ليست أبداً مصدراً للكراهية؛ بل هي واجب. المؤسسات القوية لا تُشكك في مصداقية من يطرحون الأسئلة؛ بل تُجيب عنها. وإليك فكرة يا جياني: عندما يُخصص قائدٌ منشوراً كاملاً لتشويه سمعة من يمارسون التدقيق المشروع، لا يسع المرء إلا أن يتساءل، لماذا الآن بالذات؟ هل من سببٍ لهذه اللهجة الدفاعية؟ هل هناك أمرٌ ما يحدث لا نعلمه؟".



وفي الأسبوع الماضي دعا تيباس إنفانتينو إلى الاستقالة، وفي مقابلة مع صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، رفض فكرة كأس العالم بمشاركة 64 فريقاً، واتهم الفيفا بـ"تدمير صناعة كرة القدم"، وفي حديثه تحديدًا عن إنفانتينو، قال تيباس: "برأيي، نعم عليه الاستقالة، أعتقد أن دوره قد انتهى، لكنه يحظى بدعم النظام والاتحادات، فلا داعي للمزيد من الكلام، أليس كذلك؟، لا يوجد مرشح معارض، ولا أحد يريد أن يخوض غمار الخسارة. هو نظام فاسد من جذوره".

كما انتقد تيباس إنفانتينو والفيفا، في وقت سابق من هذا الشهر، لقرارهما تعليق عقوبة البطاقة الحمراء المفروضة على مهاجم المنتخب الأميركي فولارين بالوغون خلال البطولة، وذلك بعد مكالمة هاتفية من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وكتب حينها: "إن قرار رفع الإيقاف عن اللاعب بالوغون ليس مجرد حادثة عابرة أو خطأً معزولاً، بل هو ببساطة غيض من فيض نموذج حوكمة يُقوّض مصداقية الفيفا وكرة القدم عموماً منذ سنوات طويلة، تستحق اللعبة منظمات تتسم بالمساءلة، وتحترم القواعد، وتُدار بشفافية، بدلاً من القرارات الأحادية والتقديرية والتعسفية".