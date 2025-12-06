تيباس يهاجم ريال مدريد مجدداً: من الصعب اختراع حكايات مثلهم

- انتقد خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، مزاعم ريال مدريد بشأن حكم المحكمة العليا، مؤكداً أن القرار لا يتضمن تعويضات مالية كما يدعي النادي. - أشار تيباس إلى أن ريال مدريد يتجاهل الاجتماعات السابقة التي وافق فيها على اتفاقيات حقوق البث التلفزيوني، متهماً النادي بشن حملة تضليل إعلامي. - أكد تيباس أن هذه ليست حادثة معزولة، بل نمط متكرر من ريال مدريد، يشمل مطالبات قانونية غير مبررة ومشاكل مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

تلقى ريال مدريد الإسباني هجوماً جديداً من رئيس رابطة الدوري الإسباني، خافيير تيباس، الذي انتقد علناً مزاعمه بحصول النادي على حكم من المحكمة العليا يقضي بتعويض مالي مهم، في إطار الصراع بين "الملكي" ورابطة الليغا، والذي أصبح مشتعلاً للغاية وسط إصرار كل طرف على سلامة موقفه القانوني، وقد شهدت العلاقة بين الرابطة وإدارة "الميرنغي" تطوراً ملفتاً.

ونقلت صحيفة ماركا الإسبانية، اليوم السبت، أبرز ما نشره تيباس عبر حسابه على منصّة إكس بشأن ما وصفه مزاعم ريال مدريد، الذي تحدث أمس الجمعة عن تحقيق نصر قضائي. وندد تيباس علناً بصعوبة "اختراع أمورٍ كثيرة مثل ريال مدريد"، نافياً في الوقت نفسه أن يكون قرار المحكمة العليا الأخير قد أقرّ "إما 8.8 ملايين يورو لريال مدريد أو 88 مليوناً لبعض أندية الدرجة الثانية"، وقال: "القرار لا ينص على ذلك، ونحن لا نستنتج ذلك".

وأضاف رئيس رابطة الدوري الإسباني: "ينسى (ريال مدريد) اجتماعات الهيئة الإشرافية ومجالس الأقسام والجمعيات العمومية لعامي 2015 و2016، التي حضرها، ووُوفق خلالها على اتفاقيات حقوق البث التلفزيوني، وينسى أيضاً أن كلّ هذا بدأ كطُعم لأندية الدرجة الثانية لمنع توقع آثار المرسوم الملكي على البث التلفزيوني لموسم 2015 /2016".

كما أكد تيباس أن هذه ليست حادثة معزولة، بل هي نمط راسخ، وصرّح: "لقد شنّوا حملة تضليل إعلامي، إنه أسلوب عملهم المعتاد. يتجلى هذا النمط تحديداً في دوريات السوبر التي يُفترض أن تبدأ فوراً ولكنها لا تبدأ أبداً، والصيغ التي تتغير كل بضعة أشهر، ومطالبات لا أساس لها من الصحة قانونياً بقيمة 4.5 مليارات يورو ضدّ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بهدف الضغط فقط، فضلاً عن مشاكل تلفزيون ريال مدريد وغيرها".

وخلص تيباس إلى أن هذه ممارسة شائعة من إدارة ريال مدريد منذ فترة، إذ يرغب كل طرف في إثبات سلامة موقفه القانوني وكسب تأييد الجماهير في الصراع.