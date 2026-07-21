تيباس يهاجم إنفانتينو: وقته انتهى ولا ينبغي له الاستمرار

- خافيير تيباس ينتقد بشدة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ورئيسه جياني إنفانتينو، مطالبًا باستقالته بسبب تدمير صناعة كرة القدم ودعم النظام الحالي الذي يمنع التغيير. - تيباس يهاجم تنظيم فيفا لكأس العالم، مشيرًا إلى أن القرارات تُتخذ وفقًا لمصالحها الخاصة، مثل استراحات الإعلانات، دون مراعاة مصالح كرة القدم. - يشيد تيباس بإدارة كرة القدم الإسبانية، مؤكدًا أن النجاح يعود للعمل الجماعي بين الأندية والاتحادات، ويدعو فيفا ويويفا للعمل بشفافية لصالح اللعبة.

أكد رئيس رابطة الدوري الإسباني (الليغا)، خافيير تيباس (63 عاماً)، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، "يدمر صناعة كرة القدم"، وأن رئيسها جياني إنفانتينو يجب أن يستقيل. وفي مقابلة مع صحيفة لا غازيتا ديلو سبورت الإيطالية، الثلاثاء، شن تيباس هجوماً لاذعاً على الاتحاد الدولي، وقال: "أعتقد أن وقته قد انتهى (إنفانتينو). لكنه يحظى بدعم النظام والاتحادات؛ لا يوجد الكثير مما يمكن إضافته، أليس كذلك؟ لا يوجد مرشح بديل لأن لا أحد يريد الترشح والخسارة. هذا هو النظام، وهو نظام مريض منذ البداية. لا ينبغي له الاستمرار، لكن الوضع الحالي يمنعه من الرحيل".

وانتقد المسؤول التنفيذي خلال اللقاء تعامل فيفا مع كأس العالم، مؤكداً أن الهيئة "تنظم الأمور كما تشاء، ووفقاً لمصالحها الخاصة، وليس لمصالح كرة القدم". وتابع تيباس "إذا احتاجوا إلى استراحة لمدة 27 دقيقة، فسيحصلون عليها. استراحات شرب الماء مجرد خدعة. في الدوري الإسباني لدينا استراحات، ولكن فقط عندما يكون الجو حاراً جداً. هنا، في ملاعب مثل دالاس ولوس أنجيلس وأتلانتا، كانت هناك أجهزة تكييف؛ اضطررت لارتداء سترة في المدرجات. لقد كانت كذبة، وهي استراحة للإعلانات".

وأكد تيباس أنه من الصعب جداً تغيير الأمور، لأن النظام فيه "متواطئون فاعلون يتعاونون في اتخاذ هذه القرارات، ومتواطئون سلبيون يلتزمون الصمت، ولا يبلغون عنها، ولا يفعلون شيئاً لمنع تكرار هذه المواقف". واختتم حديثه قائلاً: "هذا يُظهر أننا محكومون بمؤسسة تفعل وتقرر ما تشاء، وقتما تشاء، وفقاً لمصالحها الخاصة فقط، دون التفكير في بقية عناصر كرة القدم. وفي كثير من الحالات، تتصرف بطريقة تضر باللعبة".

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وأشاد تيباس أيضاً بإدارة كرة القدم الإسبانية، وعزا نجاح المنتخب الإسباني إلى " العمل الجماعي" بين الأندية ورابطة الدوري الإسباني والاتحاد الإسباني لكرة القدم، فضلاً عن نموذج قائم على تطوير اللاعبين والاستدامة الاقتصادية. وفي ما يتعلق بدوري السوبر الإسباني، أكد تيباس أن قرار المحكمة بشأن هذا المشروع عزز "احتكار" فيفا ويويفا، وأضاف: "لكن ينبغي عليهما استغلال هذا الاحتكار للعمل مع مختلف الجهات المعنية في قطاعنا، ولصالح كرة القدم، بشفافية عامة وتنظيمية، وبقرارات تُتخذ بالتوافق".