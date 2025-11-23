تيباس يرد على بيريز: يشوه سمعتنا ويتصرف كمالك وحيد للحقيقة

- خافيير تيباس يرد على انتقادات فلورنتينو بيريز، مشيراً إلى أن بيريز يتصرف كأنه المالك الوحيد للحقيقة، ويؤكد أن دعم إقامة مباريات خارج إسبانيا ليس طبيعياً. - الاتفاقية مع صندوق "سي في سي" تمت بموافقة الأندية لتحسين البنية التحتية، مما أدى إلى تجديد الملاعب وزيادة الإيرادات السنوية للأندية، باستثناء ريال مدريد وبرشلونة. - مشاكل تسجيل اللاعبين ليست مرتبطة بالاتفاقية، بل باللوائح المالية، مع انتقاد المقارنات مع الدوري الإنجليزي الذي اضطر لتعيين جهة تنظيمية لمراقبة مالية الأندية.

سارع رئيس رابطة الدوري الإسباني "الليغا"، خافيير تيباس (63 عاماً)، إلى الرد على رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، الذي وجّه له سلسلة من الانتقادات الحادة، خلال عقد الجمعية العمومية للنادي الملكي، اليوم الأحد. وردّ تيباس في بيانه، الذي نشره على حسابه في منصة إكس، على بيريز، مؤكداً أن "رئيس نادي ريال مدريد يتصرف كأنه المالك الوحيد للحقيقة"، مُضيفاً: "ليس من الطبيعي أن يقوم رئيس الليغا بالترويج لإقامة مباراة خارج إسبانيا. وليس من الطبيعي أيضاً أن تدعم رابطة الدوري حصول برشلونة وفياريال على دعم مالي إضافي مقابل اللعب في ميامي".

وتابع بيان تيباس: "لقد وافقت أغلبية الأندية على الاتفاقية مع صندوق (سي في سي الأميركي)، في اجتماع عام وبتصويت سرّي ومشاركة طوعية، ولا يتعلّق الأمر بتخصيص موارد الدوري لهذه الاتفاقية، بل بأمر أبسط بكثير، عبر ضخ ما يقارب ملياري يورو في كرة القدم الإسبانية، مع اشتراط تخصيص 70% منها على الأقل للبنية التحتية وغيرها، ولا علاقة للأموال في ما يتعلق بالانتقالات والرواتب والعقود السنوية الثابتة، كما تمنح هذه الاتفاقية جميع الأندية فرصة تجديد ملاعبها ونموها، بدلاً من حصر هذا الامتياز على قلة مختارة".

وأضاف بيان تيباس: "النتائج واضحة للعيان، لأنه تم إجراء عمليات تجديد واسعة النطاق للملاعب والمناطق المحيطة بها: ميتروبوليتانو، ميستايا، إل سادار، سيوتات دي فالنسيا، لا سيراميكا، وتمكن العديد من ملاعب الدرجة الأولى والثانية من تنفيذ أعمال كانت متوقفة لسنوات، بالإضافة إلى تنفيذ مجمعات رياضية جديدة وتحسينات عميقة للمجمعات القائمة، مثل: مشروع ريال بيتيس، وهو مثال واضح، لكنه ليس الوحيد بأي حال من الأحوال، وأيضاً الاستثمار في التحول الرقمي والتكنولوجيا والإنتاج السمعي البصري والعالمي، حتى يصبح منتج الليغا قادراً على المنافسة خارج البلاد".

وأردف: "نتيجةً لهذه الاستثمارات، تزداد إيرادات الأندية سنوياً، من مداخيل أيام المباريات وتحصيلات الملاعب (بطبيعة الحال، مع تحسين المرافق)، كما تنمو الإيرادات التجارية، ويستمر ارتفاع حصيلة أندية الدوري الإسباني، باستثناء أكبر ناديين (يقصد ريال مدريد وبرشلونة). هذا هو الواقع: أصول أكثر، وإيرادات متكررة أكثر، وهياكل أكثر متانة".

واستطرد تيباس في بيانه: "مشاكل تسجيل اللاعبين (المتكررة ضئيلة)، ولا علاقة لها بمشروع (سي في سي)، بل بقرارات إنفاق محددة ولوائح ضوابط مالية أقرها الجميع، لمنع ما حدث في دول أخرى. إن ربط الاتفاقية بالتسجيلات هو مجرد تضليل. وهو يُظهر مدى جهل البعض بالموضوع. يا له من تضليل! عندما نقارن الدوري الإنكليزي الممتاز، كما لو كان كل شيء فيه مثالياً، يجدر بنا تذكر تفصيل غالباً ما يُنسى: في إنكلترا، اضطرت الدولة إلى تعيين جهة تنظيمية خاصة لمراقبة مالية الأندية، نظراً للخسائر والمخاطر الكبيرة، التي تراكمت في السنوات الأخيرة. لا يمكن أن يكون هذا النموذج مثالياً تماماً عندما يرى النظام السياسي نفسه ضرورة تعيين جهة رقابية خارجية".

وختم تيباس بيانه: "يُكرّس البعض جهودهم لتشويه سمعة الاتفاقية مع (سي في سي) عاماً بعد عام، تُوظّف الأندية هذه الأموال لتحسين ملاعبها ومرافق التدريب والبنية التحتية وهيكلها المالي. أي، لبناء مستقبل أفضل. هذا هو ما يزعج بعض المشاريع الشخصية حقاً: أن القوة والموارد لا تتركز في اثنين أو ثلاثة، بل يتم توزيعها في منافسة أقوى، وأكثر حداثة، وأقل اعتماداً على أي شخص".