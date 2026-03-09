تيباس يحرج تشافي بتصريحات حول عودة ميسي إلى برشلونة

- نفى خابيير تيباس، رئيس رابطة الليغا، تصريحات تشافي هرنانديز حول عودة ليونيل ميسي إلى برشلونة في 2023، مؤكداً عدم وجود أي تواصل رسمي من النادي الكتالوني بشأن تسجيله. - تشافي هرنانديز أشار إلى أن ميسي كان يرغب في العودة بعد فوزه بالمونديال، لكن جوان لابورتا تراجع عن الفكرة لتجنب الصدام، رغم أن تشافي كان يرى العودة ممكنة. - ميسي بدأ مسيرته في برشلونة عام 2003، وانتقل إلى باريس سان جيرمان في 2021، ثم انضم إلى إنتر ميامي في 2023.

جزم رئيس رابطة الليغا، خابيير تيباس (63 عاماً)، اليوم الاثنين أنّه ليس صحيحاً أنّ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كان على وشك العودة إلى نادي برشلونة في عام 2023، وذلك بعد التصريحات التي أطلقها المدير الفني تشافي هرنانديز، مشيراً إلى أنّ لا أحد في النادي الكتالوني سأل عن تسجيله حتى.

وكان أسطورة النادي الكتالوني ومدربه السابق في تلك الحقبة، تشافي هرنانديز، قد قال في مقابلة مع صحيفة "لابانغوارديا": "ميسي كان قد انضم إلى برشلونة، لكن جوان لابورتا رئيس النادي حينها تراجع عن الفكرة لأنّه لم يشأ خوض حرب ضدّه، كان ليو قد انضم. في يناير/كانون الثاني 2023، بعد فوزه بالمونديال، تواصلنا وقال لي إنّه يحلم بالعودة وكنت أرى ذلك أيضاً. تحدثنا حتى مارس/آذار، وقلت له حسناً عندما تمنحني موافقتك، سأبلغ الرئيس لأنني أعتقد أن الأمر ممكن كروياً".

وعلى ضوء هذه التصريحات أدلى تيباس بتصريحات لصحيفة تيليديبورتي، نفى فيها كلمات تشافي هرنانديز، مؤكداً أن "هذا ليس صحيحاً. كانت تتعين علينا أولاً معرفة المبلغ الذي أراد ميسي تقاضيه ضمن اللعب المالي النظيف في برشلونة، وهو الأمر الذي كان صعباً جداً وقتها، ومعرفة كذلك الظروف التي سينضمّ فيها، نظراً لأنّه لاعب قيمته مرتفعة بشدّة".

يُذكر أن ميسي بدأ مسيرته في عالم كرة القدم من بوابة برشلونة الثالث عام 2003 قبل أن يُرفّع إلى الفريق الثاني ثم تشكيلة الفريق الأول حتى عام 2021، ليرحل بعدها إلى باريس سان جيرمان الفرنسي الذي دافع عن ألوانه لمدّة موسمين، حيث سجل 22 هدفاً في 58 مباراة قبل أن يضمّه إنتر ميامي في 2023 مسجلاً 53 هدفاً في 56 مواجهة.