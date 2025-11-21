تيباس في مرمى التحقيق بسبب تسريب أسرار مالية لبرشلونة

- فتحت محكمة التحكيم الرياضي "كاس" تحقيقاً حول رئيس رابطة الدوري الإسباني، خافيير تيباس، بعد تسريب أسرار مالية لنادي برشلونة، مما أثار جدلاً واسعاً في الوسط الرياضي. - تضمنت الوثائق المسربة معلومات حساسة عن الديون والمستحقات ورواتب اللاعبين، مما أثار غضب إدارة برشلونة ورئيسها خوان لابورتا، معتبرين ذلك تعدياً على خصوصية النادي. - يهدف التحقيق لتحديد المسؤول عن التسريب، مع احتمال اتخاذ إجراءات تأديبية، بينما دافع تيباس عن نفسه مؤكداً التزامه بنزاهة الدوري الإسباني.

فتحت محكمة التحكيم الرياضي "كاس" تحقيقاً، موضوعه رئيس رابطة الدوري الإسباني، خافيير تيباس (63 عاماً)، بعد الكشف عن تسريب أسرار مالية تخص نادي برشلونة، ما أثار جدلاً واسعاً داخل الوسط الرياضي الإسباني وخارجه. وأكدت مصادر مقربة من التحقيق أن القضية تتعلق بوثائق حساسة كانت تحتوي على معلومات دقيقة عن الوضع المالي للنادي الكتالوني، والتي انتشرت بطريقة غير قانونية إلى وسائل الإعلام.

وأكدت صحيفة آس الإسبانية، اليوم الجمعة، أن التسريب أثار غضب الإدارة الحالية لبرشلونة، ورئيسها خوان لابورتا، إذ اعتبرت الأمر تعدياً على خصوصية النادي، ومساساً بثقة الجماهير والمستثمرين. وأفادت مصادر النادي بأن الوثائق تضمنت تفاصيل عن الديون والمستحقات ورواتب اللاعبين والإدارة، وهي معلومات كانت من المفترض أن تبقى سرية تماماً.

واستجوبت لجنة التحقيق المسؤولة عن الشؤون المالية لرابطة الدوري الإسباني عدة مسؤولين، بهدف تحديد المسؤول عن التسريب. وتركزت الشبهات حول تيباس نفسه، بالنظر إلى موقعه وتأثيره الكبير داخل الرابطة، بالإضافة إلى القرارات الأخيرة، التي أثارت استياء بعض الأندية الكبرى.

وأوضحت المصادر أن التحقيق يهدف إلى التحقق من أي تجاوزات محتملة للقوانين الداخلية للرابطة، خاصة ما يتعلق بالتعامل مع المعلومات المالية للنادي، وتشير التقديرات إلى أن النتائج قد تؤدي إلى إجراءات تأديبية أو قانونية بحق أي شخص ثبت تورطه في عملية التسريب.

ودافع تيباس عن نفسه، في تصريحات أولية، وأشار إلى أنه لم يكن لديه أي نية للإضرار ببرشلونة أو أي نادٍ آخر. وقال إنه ملتزم بالحفاظ على نزاهة الدوري الإسباني، وإن التحقيقات ستوضح الحقيقة كاملة. ورغم ذلك، لم تهدأ الأصداء بين جماهير برشلونة، التي طالبت بفتح تحقيق شامل ومستقل لضمان حماية سرية معلومات النادي.

وأعادت هذه الأزمة إلى الأذهان سلسلة من الأحداث المماثلة، التي شهدها الدوري الإسباني، خلال السنوات الأخيرة، حين تعرضت أندية كبرى لفضائح مالية وتسريبات أثرت على مصداقية المنافسات. وشدد المحللون على أن أي تسريب لمعلومات حساسة يمكن أن يضر بالسمعة العامة للدوري الإسباني، ويؤثر على استقرار الأندية.

وختمت إدارة برشلونة بيانها الرسمي بتأكيد التعاون الكامل مع الجهات المختصة، مع المطالبة بإجراءات صارمة لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلاً، وأكدت الإدارة أنها ستتابع التحقيقات من كثب لضمان حقوق النادي وجماهيره والحفاظ على الشفافية المالية.