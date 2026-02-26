تيباس: فينيسيوس أصبح قائداً مناهضاً للعنصرية

أكد رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، خافيير تيباس (63 عاماً)، أن قضية مهاجم نادي ريال مدريد، البرازيلي فينيسيوس جونيور، ضد العنصرية، مثلت نقطة تحول كبير في كيفية إدارة المسابقات المحلية في البلاد. وقال تيباس في تصريحاته لصحيفة غلوبو البرازيلية، أمس الأربعاء: "لقد أدركنا في رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، من قضية فينيسيوس جونيور، أننا لم نكن نبذل ما يكفي من العمل، حتى نضع حدّاً لهذه التصرفات العنصرية، وكان لا بد من تغيير ما يحدث، لأنه لا يمكن الاستمرار بالعمل على هذا النحو، ونحن في الرابطة قمنا بمُراجعة البروتوكولات وتعزيز الإجراءات في كل المسابقات الكروية في بلادنا".

وتابع حديثه ذاكراً: "دائماً ما يطرح سؤال بين الجميع، حول السبب الحقيقي وراء تعرض النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور للعنصرية بشكل دائم في أغلب المباريات التي يلعبها مع فريقه، لأنه باختصار أصبح قائداً في مناهضة العنصرية، وهذه النقطة واضحة ولا حاجة لأحد أن يشرحها، أو يعمل على إثارة الشكوك حول تعرض مهاجم ريال مدريد لهذا النوع من التصرفات المشينة. وكما قلت سابقاً فينيسيوس يمتلك شخصية شجاعة وقوية للغاية، بسبب تصريحاته ومواقفه وأفعاله".

وأكد رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، خافيير تيباس، أن جميع المواجهات في منافسات "الليغا" هذا الموسم، تخضع لرقابة صارمة من قبل مراقبي المباريات أو الحُكام، الذين أعطيت لهم صلاحية تفعيل البرتوكول في حال حصلت العنصرية سواء من طرف اللاعبين أو عبر المشجعين، الذين تتم ملاحقتهم بالتعاون من الشرطة المحلية، من أجل تقديمهم إلى القضاء.

يُذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يعمل خلال الأيام الحالية، على إجراء عدد من التعديلات على البروتوكولات الخاصة بالحوادث العنصرية، من أجل تطبيقها في جميع المسابقات المحلية والقارية والدولية، حتى تتم محاربة الظاهرة، التي انتشرت بكثرة في العديد من الدوريات الأوروبية، أبرزها "البريمييرليغ".