كشف القائد السابق لنادي باريس سان جيرمان، تياغو سيلفا (41 عاماً)، عن الخلافات التي وقعت بين كيليان مبابي (26 عاماً) ونيمار (33 علماً)، وأوضح كيف بدأ حلم مبابي بالانضمام للفريق الباريسي. وتحدث البرازيلي عن طلب مبابي منه قبل سنوات للانضمام إلى الفريق واللعب إلى جانب نيمار، قبل أن تسوء العلاقة في الأشهر الأخيرة قبل مغادرتهما النادي.

واستعاد تياغو سيلفا، في حديثه لمجلة ليكيب الفرنسية، أمس السبت، ذكريات بطولة كأس السوبر الفرنسي عام 2017، التي جمعت باريس سان جيرمان بموناكو، حينها بدأ تعاون مبابي ونيمار. ووصف سيلفا تلك الفترة بأنها مليئة بالانسجام والتفاهم، قائلاً: "مبابي ونيمار كانا يقدمان أداءً مميزاً ويستمتعان بالحياة اليومية في النادي، العلاقة بينهما كانت مثالية في البداية، قبل أن تتدهور بسبب مجموعة من الخلافات التي لم يكن يتوقعها أحد".

وتحدث تياغو سيلفا عن الخلافات التي ظهرت لاحقاً بين النجمين، وقال: "لم أفهم سبب تلك المشاحنات، ولا أعرف من بدأها، لقد أضرت بالعلاقة بين اللاعبين وشعرت بالحزن لذلك، كانا شابين موهوبين ورائعين". كما أشار سيلفا إلى أن نيمار كشف في وقت سابق أن وصول ليونيل ميسي إلى باريس ساهم في تصاعد التوتر بينه وبين مبابي، وهو الكلام الذي أكده البرازيلي عندما صرح: "علاقتي مع مبابي كانت رائعة، لكن قدوم ميسي جعله يشعر بالغيرة".

وأكد تياغو سيلفا أيضاً أنه يثمن أسلوب حياة نيمار والانضباط الذي يتمتع به، وأضاف: "الجميع يسيء التقدير أحياناً بخصوص الحكم على نيمار". وأعرب سيلفا عن رغبته في العودة إلى باريس سان جيرمان لتحية الجماهير يوماً ما: "تدريب النادي الذي لعبت له سيكون حلماً شخصياً مستقبلياً. أطمح لتولي تدريب جميع الفرق التي مثلتها".

واختتم تياغو سيلفا حديثه بالقول إن العلاقة بين مبابي ونيمار كانت مليئة بالذكريات الرائعة رغم الخلافات الأخيرة، وقال: "كل منهما لاعب استثنائي، حلم مبابي بالانضمام إلى باريس سان جيرمان تحقق بفضل تصميمه وإصراره. عندما كان في موناكو طلب مني الحديث مع الرئيس لكي ينضم إلى الباريسي".