تياغو بيتارش يحسم اختياره بين المغرب وإسبانيا

- تياغو بيتارش، موهبة ريال مدريد، يختار تمثيل منتخب إسبانيا لكرة القدم، متجاهلاً عرض منتخب المغرب، ليحذو حذو زميله إبراهيم دياز الذي اختار المغرب سابقاً. - بيتارش يعبر عن سعادته بتمثيل إسبانيا ويطمح للظهور مع المنتخب الأول والفوز بألقاب، مؤكداً على التزامه بتحقيق حلمه خطوة بخطوة، ويبرز كموهبة صاعدة في المنتخب الإسباني تحت 19 عاماً. - الجدل حول اختيار بيتارش انتهى بتأكيده الرسمي، بينما تستمر المغرب في استقطاب المواهب مثل ريان بونيدا الذي اختار المغرب على بلجيكا.

حسم موهبة ريال مدريد الإسباني، تياغو بيتارش (18 عاماً)، قراره، واختار تمثيل منتخب إسبانيا لكرة القدم، رغم أنه كان مرشحاً أيضاً لتمثيل منتخب المغرب، والسير على خطى زميله في النادي الملكي، إبراهيم دياز الذي اختار المغرب على إسبانيا قبل نحو عام، وهو لاعب أساسي في تشكيلة "أسود الأطلس"، ليختار بيتارش تمثيل إسبانيا بشكل رسمي، وفق ما أكده في تصريحات نقلها موقع فوت ميركاتو الفرنسي، اليوم السبت.

ونقل الموقع الفرنسي تصريحات اللاعب، الذي كان بمثابة مفاجأة الموسم في ريال مدريد، لموقع الاتحاد الإسباني لكرة القدم، حيث تحدث للمرة الأولى عن رغبته في تمثيل منتخب إسبانيا، وقال: " أنا سعيد للغاية بكل ما أعيشه. ألعب مع فريقي ومع المنتخب الوطني. من الواضح أن حلمي هو الظهور لأول مرة مع المنتخب الوطني الأول، والفوز بأول لقب لي. أنا أعمل على تحقيق ذلك. أنا هنا لأنني أريد تحقيقه، خطوة بخطوة. لطالما كافحت من أجل هذا؛ إنه حلم أحققه الآن". في الوقت الحالي، يثبت بيتارش نفسه واحداً من أبرز المواهب الصاعدة في المنتخب الإسباني تحت 19 عاماً، وهو لاعب مؤثر في مشوار تصفيات بطولة أوروبا، بعد أن شارك أساسياً في الفوز على سلوفاكيا.

وكان ملف تياغو بيتارش قد أثار جدلاً واسعاً في الفترة الماضية، مع تعدد التصريحات، حيث تحدث مدرب منتخب إسبانيا الأول، لويس دي لافوينتي منذ أيام عن لاعب ريال مدريد وقال: " "نحن نحترم تماماً أي شخص يقرر خلاف ذلك، ويفضل اللعب لبلد آخر، ونتمنى لهم كل التوفيق، لكنني سعيد جداً لأن تياغو اختار ارتداء قميصنا"، كما صرّح حارس منتخب المغرب، ياسين بونو قائلاً: "سيفعل ما يراه مناسباً، فلديه عائلة هنا وفي إسبانيا. نرحب بأي لاعب تربطه صلة بالمغرب، خاصةً إذا كان لاعباً في ريال مدريد. سنستقبله بحفاوة بالغة". وقد جاء التأكيد من قبل اللاعب نفسه الذي حسم موقفه ومن ثم أنهى الجدل الحاصل بشأن جنسيته الرياضية.

وكانت المغرب قد حققت نجاحات كبيرة في الفترة الماضية في استقطاب المواهب، وآخرهم لاعب أياكس الهولندي، ريان بونيدا، الذي فضّل المغرب على بلجيكا، في إنجاز مهم بما أنه لاعب يملك مهارات كبيرة ويمكنه أن يتألق في المستقبل ويساعد منتخب المغرب على التألق عالمياً.