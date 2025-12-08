- توني نادال يثير الجدل بتصريحاته حول مستوى المنافسة في حقبة كارلوس ألكاراز، مشيرًا إلى تراجع جودة المنافسين مقارنة بالجيل الذهبي الذي ضم ديوكوفيتش وفيدرر وموراي وغيرهم. - ألكاراز يتمتع بقدرات بدنية هائلة وميزة إضافية تتمثل في قلة التزام المنافسين الحاليين، مع وجود منافس دائم وحيد هو يانّيك سينر، مما يعزز سيطرتهما على مشهد المنافسة. - توني نادال يؤكد أن اعتزال رافاييل نادال لم يؤثر على علاقتهما، حيث أصبحت أقرب إلى صداقة، ويقضيان وقتًا معًا بعيدًا عن الملاعب.

أثار المدرب الإسباني، توني نادال (64 عاماً)، جدلاً واسعاً بعد حديثه الصريح عن مستوى المنافسة في حقبة مواطنه النجم كارلوس ألكاراز (22 عاماً)، مقارنة بالجيل الذي واجه فيه ابن شقيقه، رافاييل نادال (38 عاماً)، نخبة من أعظم لاعبي التنس في التاريخ. وأكد توني أنّ ألكاراز يمتلك كل المقومات للهيمنة على اللعبة، لكنه يستفيد، برأيه، من تراجع جودة المنافسين مقارنة بالسنوات الذهبية التي حضرت فيها أسماء مميزة، مثل الصربي نوفاك ديوكوفيتش، والسويسري روجر فيدرر، والبريطاني أندي موراي، والأرجنتيني خوان مارتين ديل بوترو، والإسباني دافيد فيرير، والسويسري ستان فافرينكا.

وشرح توني نادال، في تصريحات لموقع بونتو دي بريك في نسخته الإنكليزية، أمس الأحد، أنّ اللاعب الشاب يملك قدرات بدنية هائلة تجعله قادراً على النجاح في جميع الأرضيات، قبل أن يشير إلى ما يعتبره ميزة إضافية لم تكن متاحة في الماضي، فقال: "المنافسون اليوم أقل التزاماً وأقل صلابة مما كان عليه الوضع قبل سنوات". ثم أضاف: "ألكاراز يتمتع بمنافس وحيد دائم الحضور تقريباً، هو الإيطالي يانّيك سينر، بينما تراجع الآخرون أو ابتعدوا تماماً عن دائرة الصراع". واستشهد المدرب السابق لنادال بالفترة التي كان فيها "جيل العمالقة" حاضراً بقوة في كل بطولة كبرى، ما جعل مستوى المنافسة أعلى بكثير.

وتُعزّز تصريحات توني نادال قراءته للواقع الحالي عبر النظر إلى تصنيف رابطة اللاعبين المحترفين، إذ يبرز المصنّف الثالث عالمياً، الألماني ألكسندر زفيريف، بفارق نقاط كبير خلف سينر صاحب المركز الثاني، رغم مشاركته في دورات أكثر. كما ذكّر بأن ألكاراز وسينر خاضا عدداً أقل من البطولات، مقارنة بالمصنفين الآخرين في المراكز التسعة الأولى، ومع ذلك يسيطران تماماً على مشهد المنافسة.

ويقدّم الموسم الحالي دليلاً إضافياً على الثنائية الجديدة، بعدما تبادل اللاعبان السيطرة على نهائيات البطولات الكبرى، واحتكما للفصل بينهما في نهائي "رولان غاروس" و"ويمبلدون" وأخيراً في نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة.

وختم توني حديثه بالإشارة إلى أنّ اعتزال رافاييل نادال في نهاية موسم 2024 لم يؤثر على العلاقة التي تجمعهما، قائلاً: "أصبحت علاقتنا أقرب إلى صداقة منها إلى علاقة مدرب بلاعب أو عمّ بابن أخيه". وأشار إلى أنهما يقضيان وقتاً معاً بعيداً عن الملاعب، سواء في اللعب المشترك لـ "الغولف" أو الجلسات العائلية، ولفت الأنظار إلى أنّ نادال الأب يعيش حياته بهدوء إلى جانب ابنه، دون أن يتغيّر شيء في أسلوبه أو تواضعه، بعد نهاية مسيرته التاريخية.