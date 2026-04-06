تونيكتي يشارك خبراته لمساعدة اسكتلندا... نصيحة ثمينة قبل المونديال

كان التونسي سيباستيان تونيكتي (23 عاماً) محط اهتمام الجميع في ناديه سيلتيك الاسكتلندي، بعد عودته من التوقف الدولي الأخير رفقة "نسور قرطاج"، بعدما واجه هايتي وكندا في تورونتو، إحدى المدن المستضيفة لكأس العالم هذا الصيف.

ولم يمنحه هذا الحضور فرصة تسجيل هدفه الدولي الأول مع المنتخب فحسب، بل أتاح له الاطلاع عن كثب على الفريق الذي سيواجهه منتخب اسكتلندا بقيادة ستيف كلارك، في مباراته الافتتاحية ضمن المجموعة الثالثة في بوسطن. وبالنسبة للاعبي سيلتيك، كيران تيرني وتوني رالستون، كان هذا التقييم المباشر للفريق الكاريبي، ذا قيمة كبيرة.

وبحسب تقرير صحيفة ديل ميل البريطانية، أمس الأحد، فرغم التحذيرات التي قدمها تونيكتي حول قوة هايتي وتطور مستواها مؤخراً، إلا أنه أعرب عن ثقته في قدرة اسكتلندا على تحقيق بداية قوية، وأضاف للمصدر ذاته: "لقد سألوني عن بعض التفاصيل، وأخبرتهم أنهم فريق يلعب كرة قدم جيدة، وكل فريق في كأس العالم يمكن أن يهزم أي فريق آخر. هم أصبحوا أقوى الآن بعد ضم بعض اللاعبين الجدد، لكن اسكتلندا لديها فرصة كبيرة للفوز عليهم". كما أشار تونيكتي إلى أهمية تمثيل لاعبي سيلتيك لمنتخباتهم، مؤكداً: "اللعب لنادٍ مثل سيلتيك يمنحك فرصة رائعة لتمثيل بلدك، ومن المميز أن يكون لدينا هذا العدد الكبير من اللاعبين المشاركين في المونديال".

وبعد تأهل تونس إلى المونديال بسهولة، تنتظر تونيكتي مواجهات قوية، خصوصاً ضد السويد بقيادة زميله بنجامين نيغرين. وتحدث تونيكتي عن ذلك قائلاً: "سوف تكون مواجهة مميزة ضده، نحن مقربان ونعرف بعضنا جيداً. إنه لاعب مهم لفريقه وفي كل مباراة يسجل ويصنع الأهداف". وجاء هدف تونيكتي الدولي الأول في مرمى منتخب هايتي في التوقيت المثالي قبل انطلاق البطولة في 11 يونيو/حزيرن القادم، وهو ما يعزز فرصه في الانضمام إلى قائمة المدرب صبري لموشي (54 عاماً). وختم اللاعب تصريحاته: "كانت لحظة مميزة بالنسبة لي ولعائلتي. لقد لعبت عدة مباريات وانتظرت أول هدف لي، والاحتفال كان رائعاً".