تونكتي يتسبب في مغادرة مدرب سيلتك.. وهذه التفاصيل

- يعيش سيباستيان تونكتي، النجم التونسي، تطورات جديدة في نادي سيلتك الاسكتلندي بعد استقالة المدرب برندان رودجرز بسبب سوء النتائج، وتعيين مارتن أونيل كمدير فني مؤقت. - كان تونكتي أحد أسباب توتر العلاقة بين رودجرز والإدارة بسبب استبداله المتكرر رغم أدائه الجيد، مما أثار انتقادات من وسائل الإعلام. - تحدث أونيل مع تونكتي وأكد له أنه الخيار الأول في منصب الجناح الأيسر، مع الاعتماد عليه في مباراة القمة ضد رانجرز.

يعيش النجم التونسي سيباستيان تونكتي (21 سنة) تطورات جديدة في ناديه الحالي سيلتك الاسكتلندي، الذي سينتقل إلى مرحلة فنية جديدة، بعد فسخ عقد المدير الفني، الأيرلندي الشمالي، برندان رودجرز، ما يثير التساؤلات حول مصير "نسر قرطاج" الذي حظي بثقة المدرب السابق.

وأعلن سيلتك في بيان رسمي نشره أمس الثلاثاء، قبول استقالة برندان رودجرز من قيادة الفريق العريق بسبب سوء النتائج، وآخرها الهزيمة أمام هارتس بنتيجة (3-1)، ضمن الأسبوع التاسع من منافسات الدوري الاسكتلندي الممتاز لكرة القدم، وترسيم مارتن أونيل مديراً فنياً مؤقتاً، إلى حين التعاقد مع مدرب جديد.

وبحسب المعطيات التي حصل عليها موقع العربي الجديد، الأربعاء، فإنّ اللاعب التونسي تونكتي كان أحد الأسباب التي أفسدت علاقة المدرب بمجلس الإدارة، وذلك بسبب إصراره في كل مرة على استبداله، رغم تقديمه مستويات جيدة جداً بحسب ما تثبته الأرقام والإحصائيات، ما دفع المسؤولين إلى التساؤل عن هذا الاختيار، وعرّض المدرب إلى النقد من بعض وسائل الإعلام المحلية.

وأضاف المصدر أن المدرب المؤقت أونيل (73 سنة)، تحدث مع تونكتي في التدريبات يوم الثلاثاء، وأكد له إعجابه الكبير بمستواه وأنه الخيار الأول له في منصب الجناح الأيسر، مشيراً إلى التعويل عليه في مباراة القمة التي ستجمع سيلتك بغريمه رانجرز، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس الرابطة المحلية لكرة القدم.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام اسكتلندية يوم الأربعاء، فإن سيلتك اتفق مع المدير الفني انجي بوستيكوغولو، الذي ترك في الفترة الأخيرة تدريب نادي نوتنغهام فورست، كما سبق له أن قاد بين سنتي 2023-2025، فريق توتنهام الإنكليزي، وأشرف من قبل على تدريب منتخب بلاده، أستراليا، خلال الفترة الممتدة من 2013 إلى 2017، ومن المرجح عودته من جديد إلى سيلتك الذي قاده بين 2021 و2023.