تونس لمفاجأة النمسا في مونديال الناشئين والسير على خطى المغرب

تتجه الأنظار العربية اليوم السبت إلى مباراة منتخب تونس تحت 17 عاماً، حين يلاقي نظيره النمساوي في دور الـ32 من بطولة كأس العالم للناشئين في قطر، والتي تحتضنها ملاعب أكاديمية التفوق الرياضي "أسباير زون" وسط أجواء جماهير وفعاليات مميزة في تمام الساعة 17:45 بتوقيت القدس المحتلة.

ويأمل منتخب تونس تحت قيادة مدربه محمد أمين النفاتي (41 عاماً) في تقديم صورة طيبة عن الكرة التونسية والعربية، ومحاولة السير على خطى منتخب المغرب، الذي كان قد أطاح، يوم أمس الجمعة، منتخبَ الولايات المتحدة، وبلغ دور الـ16 بعد التعادل الإيجابي 1-1 قبل حسم النتيجة بركلات الترجيح.

ويسعى منتخب تونس للاستفادة من الأداء الذي قدّمه في دور المجموعات رغم تأهله واحداً من أفضل 8 ثوالث بلغوا هذا الدور، في النسخة المونديالية التي تشهد مشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى في التاريخ، وذلك بعدما حقق الفوز في المباراة الافتتاحية على نظيره فيجي بسداسية نظيفة، قبل أن يخسر بصعوبة أمام الأرجنتين 0-1 ثم بلجيكا بهدفين من دون مقابل، وهو الآن يعلم أن المهمة لن تكون سهلة.

ورغم غياب نجم باريس سان جيرمان الفرنسي وسيم سلامة للإصابة، يثق لاعبو تونس بقدرتهم على تجاوز عقبة النمسا القوية، والتي كانت قد بلغت هذا الدور بعد احتلال صدارة المجموعة الـ12 برصيد تسع نقاط، إثر تحقيق ثلاثة انتصارات على كلّ من السعودية 1-0 ومالي 3-0 ونيوزيلندا 4-1، فهل سنرى منتخباً ثانياً في دور الـ16 بعد تأهل المغرب وخروج مصر عقب الخسارة 1-3 أمام سويسرا أمس الجمعة؟