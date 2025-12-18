- يستعد منتخب تونس للمشاركة في كأس أمم أفريقيا 2023 بالمغرب، ضمن المجموعة الثالثة مع نيجيريا وتنزانيا وأوغندا، ويسعى لتحقيق لقبه الثاني بعد غياب منذ 2004. - تاريخياً، وصل المنتخب إلى النهائي ثلاث مرات وفاز مرة واحدة في 2004، ويواجه تحديات كبيرة بعد خروجه من مرحلة المجموعات في النسخة الأخيرة. - البطولة تعتبر اختباراً مهماً قبل كأس العالم 2026، حيث يمكن أن تؤثر نتائجها على مستقبل المدير الفني سامي الطرابلسي، وتعكس تحديات المنتخب في تحقيق نتائج متميزة.

يواصل منتخب تونس استعداداته لبطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، التي ستقام بالمغرب خلال الفترة الممتدة من 21 ديسمبر/كانون الأول الجاري حتى 18 يناير/كانون الثاني المقبل، إذ يقع "نسور قرطاج" في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات: نيجيريا وتنزانيا وأوغندا.

ويتسلّح منتخب تونس بخبرته الطويلة في البطولة القارية، إذ يستعد للمشاركة في كأس أمم أفريقيا للمرة الـ22 في تاريخه والـ17 على التوالي، وهو رقم قياسي لم يسبق لأي منتخب تحقيقه في القارة السمراء، إذ لم يتخلّف التونسيون عن النهائيات منذ نسخة 1994، التي أُقيمت على أرضهم، وشهدت خروجهم من الدور الأول.

ورغم هذه الأرقام القوية على مستوى عدد المشاركات، فإن منتخب تونس يطارد لقبه الثاني، والغائب عن خزائنه منذ نسخة 2004، ما يسلّط ضغطاً قويّاً على الجيل الحالي من اللاعبين، والذي بات مُطالباً بمحو الخيبات السابقة التي جناها الفريق في النسخ الماضية، وآخرها بطولة العام 2023، التي أقيمت في ساحل العاج، وشهدت خروجهم من مرحلة المجموعات.

ويسعى التونسيون إلى كسر عُقدة المباريات الافتتاحية في المسابقة، إذ تفيد الأرقام بأنّ "نسور قرطاج" لم يحقّقوا الفوز في اللقاء الأول لهم بالبطولة سوى في خمس مباريات فقط، وهو ما دفع المدير الرياضي لمنتخب تونس زياد الجزيري إلى التأكيد أن مواجهة أوغندا، الثلاثاء المقبل، تعدّ بمثابة المباراة النهائية لهم، وأنهم واعون بأهمية هذا اللقاء وتأثيره على باقي مشوارهم في البطولة، وذلك في تصريحات سابقة أدلى بها لـ"العربي الجديد".

ووصلت تونس إلى الدور النهائي ثلاث مرات فقط، الأولى عام 1965، وخسرت اللقب أمام غانا بركلات الترجيح، والثانية كانت في نسخة 1996 عندما انهزم "نسور قرطاج" أمام البلد المنظم جنوب أفريقيا بنتيجة هدفين دون رد، وكان نهائي نسخة 2004 الأخير بالنسبة للتونسيين في المسابقة، ليبقي المنتخب قرابة 22 عاماً دون بلوغ المباراة النهائية.

ومنذ ذلك الحين، وصلت تونس إلى الدور نصف النهائي مرة واحدةً، تحديداً خلال نسخة مصر 2019، لكنها خسرت أمام السنغال، بعد تمديد الوقت (1-0)، ولم تكن الجماهير تنتظر تحقيق هذه النتيجة، خصوصاً أن المنتخب لم يحقق سوى انتصار واحد في تلك البطولة، كان على مدغشقر في ربع النهائي (3-0)، مكتفياً بثلاثة تعادلات في مرحلة المجموعات، كما كان الفوز على غانا في ثمن النهائي بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي والحصص الإضافية بالتعادل (1-1).

وتكتسي أمم أفريقيا بالمغرب أهمية كبيرة لمنتخب تونس، بما أنها تمثل مقياساً حقيقياً لجهوزية الفريق قبل المشاركة في كأس العالم 2026، وتعتبر إعداداً مبكراً للمونديال، كما قد تكون نتائج "نسور قرطاج" في "الكان" مصيرية لتحديد مستقبل المدير الفني سامي الطرابلسي مع المنتخب، وفقاً لما صرح به الأخير في المؤتمر الصحافي على هامش إعلان قائمة اللاعبين المشاركين في البطولة.

وتزامنت مشاركات منتخب تونس في أمم أفريقيا مع عام المونديال خلال أربع مناسبات ماضية، وتحديداً في نسخ: غانا 1978، و1998 ببوركينا فاسو، و2002 في مالي و2006 بمصر، حيث احتلت كتيبة "النسور" المركز الرابع في الأولى، ولم تتجاوز ربع النهائي، في أقصى الحالات، خلال باقي النسخ، وهو الدور الموالي لمرحلة المجموعات، باعتماد النظام السابق للبطولة.

وفي ما يلي مشوار منتخب تونس خلال مشاركاته السابقة في بطولة كأس أمم أفريقيا: