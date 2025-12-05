تونس في مجموعة كلمة السرّ فيها الدفاع في كأس العالم 2026

- تونس في المجموعة السادسة: أوقعت قرعة كأس العالم 2026 منتخب تونس في المجموعة السادسة مع هولندا واليابان، بانتظار تحديد المنافس الرابع من الملحق الأوروبي بين السويد وأوكرانيا وبولندا ومالطا. - صلابة دفاعية مميزة: تميزت المنتخبات الثلاثة بقدرات دفاعية قوية في التصفيات، حيث لم يقبل منتخب تونس أهدافاً في عشر مباريات، بينما استقبلت شباك اليابان ثلاثة أهداف فقط، وهولندا في ثلاث مباريات. - تأهل سهل نسبياً: حققت تونس تسعة انتصارات وتعادلاً واحداً، بينما خسرت اليابان مباراة واحدة، ولم تعرف هولندا الخسارة في التصفيات الأوروبية.

وضعت قرعة نهائيات كأس العالم 2026 منتخب تونس في المجموعة السادسة التي تضم هولندا واليابان، في انتظار المنافس الرابع الذي سيكون أوروبياً، وذلك بعد إقامة مباريات الملحق بين السويد وأوكرانيا من جهة وبولندا ومالطا من جهة ثانية، وبعد إقامة النهائي بين الفائزين سنتعرف إلى المنافس الرابع، حيث تبدو الفرص كبيرة لكل منتخب في الوصول إلى المرحلة النهائية.

وفي انتظار اكتمال الصورة في مارس/آذار المقبل، فإن القاسم المشترك بين هذه المنتخبات الثلاثة يتمثل بالقدرات الدفاعية التي تميزها وأظهرتها في التصفيات، فمنتخب تونس لم يقبل أهدافاً في عشر مباريات من مشوار التصفيات، وهو معطى يؤكد الصلابة الدفاعية لـ"نسور قرطاج"، التي جعلت طريقهم إلى النهائيات سهلاً نسبياً، بما أن تونس حصدت تسعة انتصارات في التصفيات وتعادلاً وحيداً، كما أن الكرة التونسية تعرف بحسن تطبيق الخطط الدفاعية على مرّ التاريخ. وخلال مونديال قطر 2022، قبل منتخب تونس هدفاً وحيداً في ثلاث مباريات كان كافياً لتودع البطولة منذ الدور الأول.

أما منتخب اليابان، فكان مشواره في التصفيات سهلاً نسبياً، حيث قبل ثلاثة أهداف فقط في عشر مباريات ولم يخسر إلا لقاء واحداً، وهو ما يُقيم الدليل على قوته، إذ استعاد نسبياً صلابته ليحقق تأهلاً سهلاً نسبياً في التصفيات. أما منتخب هولندا، فقد اهتزت شباكه في ثلاث مباريات فقط في التصفيات الأوروبية، رغم أنه كان في مجموعة قوية ضمّت منتخب بولندا، الذي قد يكون حاضراً في المجموعة نفسها في النهائيات. كما أن ثلاثة منتخبات في هذه المجموعة خسرت مباراة واحدة في التصفيات، فمنتخب تونس وهولندا لم يعرفا الخسارة، بينما خسرت اليابان مباراة واحدة.