تونس تودّع مونديال الناشئين.. خسارة أمام النمسا بسبب الأخطاء

كرة عربية
الدوحة

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
15 نوفمبر 2025   |  آخر تحديث: 20:15 (توقيت القدس)
من مواجهة تونس والنمسا في مونديال الناشئين، 15 نوفمبر 2025 (يوريج كودرون/Getty)
من مواجهة تونس والنمسا في مونديال الناشئين، 15 نوفمبر 2025 (يوريج كودرون/Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- استغل منتخب النمسا أخطاء لاعبي تونس تحت 17 عاماً، ليفوز بنتيجة 2-0 في دور الـ 32 من مونديال الناشئين في قطر، ويتأهل إلى دور الـ 16.
- تألق حارس تونس، سليم بوعسكر، في الشوط الأول بتصديه لعدة هجمات خطرة، لكن خطأه في الشوط الثاني منح النمسا ركلة جزاء حاسمة.
- سجل منتخب النمسا هدفين متتاليين في الدقائق الأخيرة، ليحسم المباراة ويقصي تونس من البطولة، مع بقاء فرصة لتونس في العام المقبل.

استغل منتخب النمسا، الأخطاء التي وقع فيها لاعبو تونس تحت 17 عاماً، الذين خسروا بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، في المواجهة التي جمعت بين المنتخبين، اليوم السبت، ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة مونديال الناشئين في قطر، ليودّع صغار "نسور قرطاج" المسابقة الدولية، فيما سيواصل لاعبو النمسا رحلتهم، بعدما تأهلوا إلى دور الـ 16.

وفرض حارس منتخب تونس تحت 17 عاماً، سليم بوعسكر، نفسه بطلاً في الشوط الأول من المباراة، بعدما تصدى لعدد من الهجمات الخطرة، التي نظمها نجوم منتخب النمسا، الذين قاموا بإطلاق سبع تسديدات، من بينها ثلاث بين العارضة والقائمين، فيما اعتمد صغار "نسور قرطاج"، على الهجمات المنظمة السريعة، والكرات الثابتة، التي حصلوا عليها في أول 45 دقيقة، والتي انتهت بالتعادل السلبي بلا أهداف.

وفي الشوط الثاني، تحرك منتخب تونس على الأطراف، بعدما ظهرت معاناة منتخب النمسا في تغطية الأجنحة، لكن مواهب "نسور قرطاج" لم يستطيعوا ترجمة الفرص إلى أهداف، فيما بدا أن الفريق المنافس يبحث عن عدم تلقي الأهداف والمحافظة على النتيجة، حتى يتم الذهاب إلى ركلات الترجيح، نظراً لأنهم عانوا كثيراً، بسبب تألق حارس المرمى، سليم بوعسكر، الذي أفسد تصدياته، بعدما ارتكب خطأً فادحاً، عقب عرقلة مهاجم النمسا، الذي حصل على ركلة جزاء.

تحدث التعمري عن نجم منتخب تونس السابق وهبي الخزري (العربي الجديد/Getty)
كرة عربية
التحديثات الحية

التعمري: نريد لقب كأس العرب وتمنيت بقاء الخزري مع منتخب تونس

واستطاع منتخب النمسا، في وقت قصير، تسجيل هدفين متتاليين في الدقيقتين الـ 83 والـ 84، الأمر الذي منحه انتصاراً ثميناً، جعله يخطف البطاقة المؤهلة إلى دور الـ 16 في بطولة كأس العالم تحت 17 عاماً، فيما ودّع منتخب تونس المسابقة الدولية من دور الـ 32، وتبقى لديه فرصة المحاولة في العام المقبل.

دلالات
المساهمون
المزيد في رياضة
حمل أبو زريق قميص الترجي في الفترة السابقة (العربي الجديد/Getty)
التحديثات الحية
كرة عربية
مباشر

شرارة يكشف طموح الأردن في كأس العرب ويوجه رسالة للترجي

لعب ميسي ضد أنغولا في اللقاء الودي، 14 نوفمبر 2025 (جوليو باتشيكو/فرانس برس)
التحديثات الحية
بعيدا عن الملاعب
مباشر

ميسي يتسبب في 70 إصابة وسط الجماهير بأنغولا

صورة لتدريات فريق كوماندرز في مدريد، 14 نوفمبر 2025 (دينيس دويل/Getty)
التحديثات الحية
رياضات أخرى
مباشر

دولفينز وكوماندرز قمة رغم الغيابات.. صدام ناري أغلى من الكلاسيكو