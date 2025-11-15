تونس تودّع مونديال الناشئين.. خسارة أمام النمسا بسبب الأخطاء

- استغل منتخب النمسا أخطاء لاعبي تونس تحت 17 عاماً، ليفوز بنتيجة 2-0 في دور الـ 32 من مونديال الناشئين في قطر، ويتأهل إلى دور الـ 16. - تألق حارس تونس، سليم بوعسكر، في الشوط الأول بتصديه لعدة هجمات خطرة، لكن خطأه في الشوط الثاني منح النمسا ركلة جزاء حاسمة. - سجل منتخب النمسا هدفين متتاليين في الدقائق الأخيرة، ليحسم المباراة ويقصي تونس من البطولة، مع بقاء فرصة لتونس في العام المقبل.

استغل منتخب النمسا، الأخطاء التي وقع فيها لاعبو تونس تحت 17 عاماً، الذين خسروا بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، في المواجهة التي جمعت بين المنتخبين، اليوم السبت، ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة مونديال الناشئين في قطر، ليودّع صغار "نسور قرطاج" المسابقة الدولية، فيما سيواصل لاعبو النمسا رحلتهم، بعدما تأهلوا إلى دور الـ 16.

وفرض حارس منتخب تونس تحت 17 عاماً، سليم بوعسكر، نفسه بطلاً في الشوط الأول من المباراة، بعدما تصدى لعدد من الهجمات الخطرة، التي نظمها نجوم منتخب النمسا، الذين قاموا بإطلاق سبع تسديدات، من بينها ثلاث بين العارضة والقائمين، فيما اعتمد صغار "نسور قرطاج"، على الهجمات المنظمة السريعة، والكرات الثابتة، التي حصلوا عليها في أول 45 دقيقة، والتي انتهت بالتعادل السلبي بلا أهداف.

وفي الشوط الثاني، تحرك منتخب تونس على الأطراف، بعدما ظهرت معاناة منتخب النمسا في تغطية الأجنحة، لكن مواهب "نسور قرطاج" لم يستطيعوا ترجمة الفرص إلى أهداف، فيما بدا أن الفريق المنافس يبحث عن عدم تلقي الأهداف والمحافظة على النتيجة، حتى يتم الذهاب إلى ركلات الترجيح، نظراً لأنهم عانوا كثيراً، بسبب تألق حارس المرمى، سليم بوعسكر، الذي أفسد تصدياته، بعدما ارتكب خطأً فادحاً، عقب عرقلة مهاجم النمسا، الذي حصل على ركلة جزاء.

واستطاع منتخب النمسا، في وقت قصير، تسجيل هدفين متتاليين في الدقيقتين الـ 83 والـ 84، الأمر الذي منحه انتصاراً ثميناً، جعله يخطف البطاقة المؤهلة إلى دور الـ 16 في بطولة كأس العالم تحت 17 عاماً، فيما ودّع منتخب تونس المسابقة الدولية من دور الـ 32، وتبقى لديه فرصة المحاولة في العام المقبل.