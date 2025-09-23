تونس تودع بطولة العالم للكرة الطائرة من دورالـ16

- ودّع منتخب تونس بطولة العالم للكرة الطائرة من دور الـ16 بعد خسارته أمام منتخب التشيك، الذي أظهر أداءً قوياً في جميع الأشواط، ليتأهل إلى ربع النهائي. - تأهل منتخب تونس إلى دور الـ16 بعد تصدره مجموعته برصيد ست نقاط، متقدماً على منتخبات الفيليبين ومصر، لكنه فشل في مواصلة المشوار. - منتخب التشيك وصل إلى دور الـ16 كوصيف في مجموعته، ويملك فرصة للوصول إلى نصف النهائي بمواجهة الفائز من مباراة صربيا وإيران.

ودّع منتخب تونس بطولة كأس العالم للكرة الطائرة من دور الـ16 إثر الخسارة أمام منتخب التشيك، اليوم الثلاثاء، ليفشل منتخب "نسور قرطاج" في مواصلة المشوار نحو الدور ربع النهائي في البطولة العالمية المقامة في الفيليبين، بعد مواجهة صعبة جداً أمام المنتخب الأوروبي الذي ظهر بصورة قوية على أرض الملعب في جميع أشواط المواجهة.

وفاز منتخب التشيك في الشوط الأول بفارق مريح (25-19)، مؤكداً تفوقه الكبير على أرض الملعب منذ البداية، ثم تابع عروضه القوية في الشوط الثاني وتفوق (25-18)، ليُنهي الشوط الثالث لمصلحته أيضاً بنتيجة (25-23)، ويتأهل إلى الدور ربع النهائي لمواجهة الفائز من مباراة منتخبي صربيا وإيران التي تُلعب حالياً في دور الـ16.

وكان منتخب تونس يُمنّي النفس بالذهاب بعيداً في بطولة العالم للكرة الطائرة، خصوصاً بعد المستوى الكبير الذي قدمه في دور المجموعات، إذ تأهل إلى دور الـ16 بعد أن تصدر مجموعته برصيد ست نقاط، وهو رصيد منتخب إيران الوصيف أيضاً، متقدماً على منتخب الفيليبين صاحب المركز الثالث برصيد أربع نقاط ومنتخب مصر صاحب المركز الرابع برصيد ثلاث نقاط، والذي ودع البطولة من الدور الأول.

في المقابل، وصل منتخب التشيك إلى دور الـ16 بعد أن حل وصيفاً في مجموعته خلف منتخب صربيا برصيد ست نقاط، متقدماً على منتخب البرازيل الثالث بالرصيد ذاته وبفارق الأهداف، ومنتخب الصين صاحب المركز الرابع برصيد صفر من النقاط. ويملك المنتخب التشيكي حالياً فرصة للوصول إلى الدور نصف النهائي في حال تخطي منافسه في الدور ربع النهائي، إن كان إيران أو صربيا.