تونس تواجه مالي لبلوغ ربع نهائي أمم أفريقيا لأول مرة منذ 2021

- يواجه منتخب تونس تحديًا كبيرًا أمام مالي في دور الـ16 لكأس أمم أفريقيا 2025، بعد تأهله من وصافة المجموعة الثالثة برصيد أربع نقاط، ويسعى لتحقيق فوزه الثاني في البطولة. - منتخب مالي تأهل للمرة الثانية تواليًا لدور الـ16، رغم عدم تحقيقه أي فوز في دور المجموعات، مما يجعله خصمًا متساوي الحظوظ أمام تونس. - تونس تسعى للعودة إلى ربع النهائي لأول مرة منذ 2021، بعد خروجها من دور المجموعات في نسخة 2023.

يخوض منتخب تونس مواجهة صعبة أمام منتخب مالي السبت في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القدس المحتلة، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس أمم أفريقيا، حيثُ يسعى لمواصلة رحلته في البطولة الأفريقية والوصول إلى الدور ربع النهائي. ويدخل منتخب تونس المواجهة أمام مالي بعد أن تأهل من وصافة المجموعة الثالثة برصيد أربع نقاط (فوز وتعادل وخسارة)، وعينه على تحقيق الفوز المهم والثاني له في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، أمام منافس تأهل أيضاً من وصافة المجموعة الأولى بحصده ثلاث نقاط من ثلاثة تعادلات، وهو المنتخب الذي ما زال من دون أي فوز في البطولة الأفريقية.

ويعود منتخب تونس إلى دور الـ16 بعد أن كان ودع بطولة كأس أمم أفريقيا في كوت ديفوار 2023، من دور المجموعات من دون أي فوز (خسارة وتعادلان)، كما يسعى للعودة إلى الدور ربع النهائي منذ عام 2021، إذ إن آخر مرة وصل فيها منتخب "نسور قرطاج" إلى الدور ربع النهائي كان في نسخة عام 2021، في الكاميرون، عندما تفوق على منتخب نيجيريا بهدف نظيف في دور الـ16، ثم لعب ضد بوركينا فاسو في الدور ربع النهائي وخسر بهدف نظيف.

في المقابل، تأهل منتخب مالي إلى دور الـ16 في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، للمرة الثانية توالياً بعد نسخة عام 2023، عندما بلغ الدور ربع النهائي آنذاك، ولكن هذه المرة الأولى في تاريخه التي يتأهل فيها من دون تحقيق أي فوز في دور المجموعات (تأهل بثلاثة تعادلات في النسخة الحالية 2025)، مما يجعل حظوظه في تخطي منتخب تونس متساوية أيضاً.