تونس تواجه اليابان في المباراة رقم 1000 ببطولة كأس العالم

- تحتفل بطولة كأس العالم 2026 بالمباراة رقم 1000 بين تونس واليابان في المكسيك، بقيادة الحكم الروماني إستفان كوفاتش، مع طقم خاص بتفاصيل ذهبية. - تاريخ المباريات المئوية في كأس العالم يشمل المباراة رقم 100 في 1954، رقم 200 في 1966، رقم 300 في 1978، رقم 400 في 1986، رقم 500 في 1994، ورقم 600 في 2002. - المباريات التاريخية الأخرى تشمل المباراة رقم 700 في 2006، رقم 800 في 2014، ورقم 900 في 2018، مما يعكس تاريخًا طويلًا ومثيرًا لكأس العالم.

تحتفل بطولة كأس العالم 2026 بالمباراة رقم 1000 في تاريخ المسابقة، والتي تصادف مواجهة منتخب تونس أمام اليابان على ملعب مونتيري في المكسيك، في تمام الساعة السابعة صباح الأحد بتوقيت القدس المحتلة، وسيقودها الحكم الروماني إستفان كوفاتش، بمساعدة من مواطنيه فيرينك تونيوغي وميهاي ماريكا، بينما سيتولى الكوستاريكيان خوان كالديرون وخوان كارلوس مورا منصب الحكم الرابع والحكم المساعد الاحتياطي، في واحدة من أهم مباريات البطولة في تاريخها العريق.

واختار رئيس لجنة الحكام الإيطالي بييرلويجي كولينا، كوفاتش، نظراً لقيمة المواجهة، لأنّه اعتبر أن هذا التعيين سيكون "شرفاً خاصاً"، رغم تأكيده أنّه استند فقط إلى المعايير المعتادة لانتقاء أفضل حكمٍ لهذه المواجهة، قائلاً في هذا الصدد: "من المصادفة أنه سيُدير المباراة رقم 1000 في المونديال. وعليه فهي بالنسبة له شرفٌ إضافي، بل وميزةٌ خاصة. إن إدارة مباراة في كأس العالم لكرة القدم شرفٌ عظيمٌ وامتيازٌ كبير، لقد قررنا تصميم طقمٍ خاصٍ لهذه المباراة، وهو طقمٌ أنيقٌ بتفاصيل ذهبية".

وسيُحاول منتخب تونس خلال هذه المباراة رقم ألف المنتظرة العودة إلى الواجهة من جديد تحت قيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، بعد إقالة التونسي صبري لموشي عقب اللقاء الأول الذي تجرّع فيه مرارة الهزيمة أمام السويد بنتيجة 1-5، رغم أن المهمة لن تكون سهلة أمام المنتخب الياباني القوي الذي كان قد تعادل أمام هولندا بنتيجة 2-2 في الجولة الأولى.

وفي الحديث عن رحلة الوصول إلى هذا الرقم التاريخي، بدأت الحكاية في 13 يوليو/ تموز 1930، حين فازت فرنسا على المكسيك بنتيجة 4-1، وانتصرت الولايات المتحدة على بلجيكا بنتيجة 3-0، في أول مباراتَين من بطولة كأس العالم لكرة القدم، وقد أقيمتا في وقتٍ واحدٍ بمدينة مونتيفيديو، عاصمة أوروغواي، ومنذ ذلك الحين، أصبح المونديال الحدث الرياضي الأكثر مشاهدة في العالم. حضر مواجهة "الديوك" والمكسيك 4444 متفرجاً فقط، وقادها الحكم الأوروغوياني دومينغو لومباردي، في الوقت الذي أحرز فيه الأهداف كلّ من لوسيان لوران، ومارسيل لانغيلر، وأندريه ماتشينو الذي دوّن ثنائية، بينما جاء هدف الطرف الآخر عن طريق خوان كارينو، في الوقت الذي أتت فيه ثلاثية اللقاء الثاني أمام 18 ألف متفرج بفضل أقدام كلّ من بارت مكغي، وتوم فلوري، وبيرت باتينود.

أما المباراة رقم 100 في تاريخ المونديال، فقد جرت يوم 3 يوليو/ تموز 1954 على ملعب هاردتورم في مدينة زيورخ السويسرية بحضور 32 ألف متفرج، بين منتخبَي النمسا وأوروغواي، في مواجهة تحديد صاحبي المركز الثالث والرابع، وقادها الحكم ريمون ويسلينغ، لتنتهي بفوز الفريق الأوروبي 3-1 على حامل لقب النسخة السابقة (1950). وافتتح آنذاك باب التسجيل اللاعب النمساوي إرنست ستوياشبال في الدقيقة الـ16 من علامة الجزاء قبل أن يدرك خوان هوبيرغ التعادل في الدقيقة الـ22، لكن الأمور لم تستمر على حالها في الحصة الثانية حين هزّ المدافع لويس كروز شباك بلاده عن طريق الخطأ في الدقيقة الـ59، لينهي بعدها إرنست أوكفيرك تلك القمة بهدفٍ ثالث في الدقيقة الـ79.

وبعد انتظار 12 عاماً، جاءت المباراة رقم 200 في تاريخ كأس العالم في أهم مباراة خلال نسخة 1966 التي استضافتها بريطانيا، تحديداً في النهائي الذي جمع ألمانيا الغربية وإنكلترا صاحبة الضيافة، وتحت أعين 92 ألف متفرج استطاع منتخب "الأسود الثلاثة" خطف النجمة الأولى بتاريخه بنتيجة 4-2 بعد التعادل في الوقت الأصلي بهدفين لمثلهما، وافتتح يومها هلموت هالر باب التسجيل في الدقيقة الـ12 قبل أن يُعادل للإنكليز جيف هورست (18)، ليظهر بعدها مواطنه مارتن بيترز مضيفاً الهدف الثاني (78)، لكن الألماني فولفغانغ فيبر عادل الكفة في الدقيقة الـ89، ومع انطلاق الوقت الإضافي، استطاع جيف هورست أن يحرز هدفين في الدقيقتين 101 و120 محققاً أول هاتريك في النهائي بتاريخ المسابقة الأغلى في اللعبة.

أما المباراة رقم 300 في كأس العالم، فسجلت بمباراتين أقيمتا في توقيت واحد بدوري المجموعات يوم 18 يونيو/ حزيران في نسخة 1978 التي استضافتها الأرجنتين، وهما مباراة إيطاليا والنمسا التي انتهت 1-0 على ملعب "إل مونومنتال"، معقل نادي ريفر بليت في بوينس آيرس، ومباراة ألمانيا وهولندا التي انتهت 2-2 على ملعب أولمبيكو. وجرت المواجهة رقم 400 خلال كأس العالم 1986 في دور الـ16، بين الأرجنتين وأوروغواي على ملعب كواو تيموك، حينها فاز "التانغو" بحضور الأسطورة دييغو أرماندو مارادونا الذي أكمل رحلته نحو النهائي وحقق اللقب التاريخي.

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ولُعبت المباراة رقم 500 في نسخة الولايات المتحدة عام 1994 بتاريخ 30 يونيو/ حزيران، حين التقت اليونان منتخب نيجيريا في دور المجموعات على ملعب فوكسبورو، وبالتوقيت نفسه، لعبت الأرجنتين أمام بلغاريا على ملعب كوتون بول، وخسرت بهدفين من دون مقابل بعدما افتقرت إلى جهود مارادونا الذي ثبت تعاطيه المنشطات.

وبالوصول إلى المباراة رقم 600 التي كانت في مونديال 2002 بكوريا الجنوبية واليابان، وذلك خلال لقاء فرنسا وأوروغواي السلبي بدوري المجموعات على ملعب بوسان الرئيسي للألعاب الآسيوية. أما المواجهة رقم 700، فكانت يوم 27 يونيو 2006 خلال المونديال الذي أقيم في ألمانيا، وتحديداً دور الـ16 على ملعب كأس العالم في هانوفر، حين انتصرت فرنسا على إسبانيا 3-1 لتكمل طريقها نحو النهائي لاحقاً، وتخسر أمام إيطاليا بركلات الترجيح.

أما المباراة رقم 800 في كأس العالم، فكانت في 21 يونيو 2014 بين ألمانيا وغانا (2-2) ضمن دور المجموعات على ملعب كاستيلاو بفورتاليزا في البرازيل، وافتتح يومها ماريو غوتزه باب التسجيل قبل أن يردّ منتخب النجوم السوداء عبر أندريه أيو وأسامواه جيان، لكن ميروسلاف كلوزه أعاد اللقاء إلى نقطة التعادل بهدف تاريخي رفع من خلاله رصيده إلى 15 هدفاً في كأس العالم، ليُعادل رقم البرازيلي الظاهرة رونالدو قبل أن يحطمه لاحقاً. وأخيراً جاءت المباراة رقم 900 في نهائي مونديال 2018 في روسيا بين فرنسا وكرواتيا (4-2) الذي تُوج خلاله "الديوك" باللقب للمرة الثانية.