تونس تفتتح مونديال الناشئين بانتصارٍ كاسح وخسارة المغرب وقطر

حقق منتخب تونس انتصاراً عريضاً على نظيره فيجي 6-0، اليوم الاثنين، ضمن مواجهات المجموعة الرابعة لبطولة كأس العالم تحت 17 عاماً 2025، التي تقام في قطر خلال الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.

سجل وسيم سلامة هدف التقدم لصالح تونس في الدقيقة الـ30، وبعد ست دقائق، أضاف فيدي تايشي الهدف الثاني، ومع انطلاق الشوط الثاني، أحرز سلامة الهدف الثالث لصالح "نسور قرطاج"، والثاني له في المباراة. وضاعف أنيس سعيدي النتيجة بتسجيل الهدف الرابع، قبل أن يختتم سيف الدين الحاج وتايشي سداسية تونس، ليتصدر منتخب تونس الترتيب بفارق الأهداف، بعد انتصار الأرجنتين على بلجيكا 3-2. وفي المجموعة الأولى، تعرّض منتخب قطر لخسارة أمام نظيره الإيطالي بهدف من دون رد، سجله ساوميلي إناشيو في الدقيقة الـ19، رغم أن العنابي حاول مقارعة الأزوري.

وفي المجموعة الثانية، افتتح منتخب المغرب مشواره بالخسارة بهدفين أمام نظيره الياباني، سجل تايغا سيغوتشي الهدف الأول بعدما أطلق تسديدة مباشرة استقرت في الزاوية البعيدة في الدقيقة الـ57. وبعد دقائق قليلة، ظنّ ميناتو يوشيدا أنه أحرز الهدف الثاني، لكن الحكم ألغاه بسبب وجود لمسة يد، وفي الدقائق الأخيرة، أكد دايغو هيراشيما الانتصار بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء. وفي المجموعة الثالثة، تعادل منتخب الإمارات أمام نظيره الكوستاريكي بهدف لمثله، واستغل المنتخب الإماراتي تفوقه العددي في الدقيقة الـ59 بعد طرد لاعب كوستاريكا، ليسجل إسحاق باديا الهدف الأول بعد متابعته كرة ركنية، لكن التقدم لم يدم سوى ثلاث دقائق، بعد أن عدل نيك بينيت النتيجة عبر تسديدة قوية.