- يستعد منتخب تونس لمواجهة أوغندا في افتتاح كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، وسط ضغوط جماهيرية وانتقادات للإخفاق في كأس العرب 2025 بقطر. - يسعى المدرب سامي الطرابلسي لتحقيق الفوز لرفع الضغط عن الفريق بعد خيبة الأمل في البطولة السابقة، حيث خرجوا من المجموعات رغم التوقعات العالية. - يأمل المنتخب في استعادة أمجاد 2004 والمنافسة على اللقب، رغم صعوبة المجموعة التي تضم نيجيريا، أوغندا، وتنزانيا.

خاض منتخب تونس الأول، بقيادة مدربه سامي الطرابلسي، الاثنين، الحصة التدريبية الأخيرة قبل المواجهة المرتقبة ضد منتخب أوغندا، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، الثلاثاء بتمام الساعة العاشرة ليلاً بتوقيت القدس المحتلة.

ويعيش نجوم منتخب تونس ضغطاً جماهيراً كبيراً، بعدما شنت وسائل الإعلام انتقادات حادة على الجهاز الفني بقيادة سامي الطرابلسي، عقب الإخفاق الكبير في بطولة كأس العرب 2025، التي أقيمت في قطر، حيث خرج "نسور قرطاج" من مرحلة المجموعات، رغم أنهم كانوا مرشحين للذهاب بعيداً والمنافسة على اللقب.

ويدرك سامي الطرابلسي بشكل جيد أن تحقيق الانتصار على منتخب أوغندا، في المواجهة الافتتاحية ببطولة كأس أمم أفريقيا، سيرفع الضغط على رفاق القائد فرجاني ساسي، الذين عاشوا خيبة الأمل في بطولة كأس العرب الأخيرة، عندما تلقوا هزيمة مفاجئة أمام سورية بهدف نظيف، ثم تعادلوا مع فلسطين بهدفين لمثلهما، قبل أن يفوزوا على قطر بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

ويأمل نجوم منتخب تونس في ردّ الاعتبار، والتأكيد على أن مشاركتهم في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، ستكون من أجل المنافسة على تحقيق اللقب الثاني في تاريخهم، بعد اللقب الأول في عام 2004، بالإضافة إلى نسيان خيبة الأمل الكبيرة التي عاشتها الجماهير في النسخة الماضية، حين شاهدت منتخب بلادها يودع المسابقة القارية من مرحلة المجموعات.

ولا تبدو مهمة منتخب تونس سهلة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، بعدما أوقعته القرعة في المجموعة الثالثة رفقة كل من نيجيريا، أوغندا وتنزانيا، إلا أن جماهير "نسور قرطاج" تعول كثيراً على كتيبة المدرب سامي الطرابلسي لاستعادة الأمجاد، ومحاولة الظهور منافساً حقيقياً على لقب قاري غائب منذ 21 عاماً.

