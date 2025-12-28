تونس تخسر أمام نيجيريا بعد مباراة مثيرة حتى اللحظات الأخيرة

- تعرض منتخب تونس لخسارة مثيرة أمام نيجيريا بنتيجة 2-3 في الجولة الثانية من كأس أمم أفريقيا 2025، بعد فوزهم الأول على أوغندا 3-1، ليحتلوا المركز الثاني بثلاث نقاط خلف نيجيريا المتصدرة بست نقاط. - سيطرت نيجيريا على الشوط الأول، حيث سجل فيكتور أوسيمين الهدف الأول برأسية، بينما أضاف ويلفريد نديدي الهدف الثاني في الشوط الثاني، قبل أن يقلص منتصر الطالبي وعلي العابدي الفارق لتونس. - شهدت المباراة إصابة محمد بن رمضان، وتغييرات تكتيكية من تونس، لكن نيجيريا حافظت على تقدمها رغم محاولات تونس المتكررة.

تعرّض منتخب تونس لخسارة أمام نظيره النيجيري 2-3، مساء السبت، لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة، بكأس أمم أفريقيا 2025. وكان "نسور قرطاج" تغلبوا في الجولة الأولى على أوغندا بنتيجة 3-1، ليبقوا الآن في وصافة الترتيب بثلاث نقاط، مقابل ست لنيجيريا، التي انتصرت على تنزانيا في اللقاء الأول، مقابل نقطة لكل من الأخير ونظيره الأوغندي.

وأنهت نيجيريا الشوط الأول متقدمة 1-0 على تونس، بعد سيطرة هجومية واضحة منذ الدقائق الأولى. وجاء الهدف في الدقيقة 44 عبر فيكتور أوسيمين بضربة رأسية من مسافة قريبة، بعد عرضية متقنة من أديمولا لوكمان، وكان أوسيمين الأخطر في اللقاء، وهدد مرمى تونس في أكثر من مناسبة، مهدراً عدة فرص محققة، قبل أن ينجح في التسجيل. وحاول منتخب تونس الرد عبر بعض الهجمات، وكانت أخطرها تسديدة حنبعل المجبري، وآخرى لعلي العابدي من خارج المنطقة، لكن من دون فعالية حقيقية.

ودخلت "النسور الخضر" الشوط الثاني بقوة، ونجحت سريعاً في توسيع الفارق، بعدما سجل ويلفريد نديدي الهدف الثاني في الدقيقة 50 بضربة رأسية، مستغلاً ركلة ركنية نفذها أديمولا لوكمان. وتلقت تونس ضربة بإصابة محمد بن رمضان، ما اضطر الجهاز الفني إلى تغييره في الدقيقة 61، ودخول سباستيان تونكتي بدلاً منه، في محاولة لإعادة التوازن. وواصل المنتخب النيجيري ضغطه الهجومي، لينجح الأخير في إضافة الهدف الثالث، قبل أن يقلص المدافع منتصر الطالبي النتيجة لتونس، عند الدقيقة 74، فيما أضاف علي العابدي الهدف الثاني من ركلة جزاء. واتسم الشوط بكثرة الأخطاء والتوقفات، وأفضلية نسبية لنيجيريا، التي نجحت في الحفاظ على النتيجة، حتى صافرة النهاية.