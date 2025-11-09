- تعرض منتخب تونس للخسارة أمام بلجيكا 2-0 في كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً، بعد هدف مبكر وأخطاء دفاعية، مما أثر سلباً على أداء الفريق. - طرد اللاعب سيف الدين حاج عبد الله في الدقيقة 17 زاد من صعوبة المباراة على تونس، التي لعبت بعشرة لاعبين واعتمدت على الهجمات المرتدة. - إصابة وسيم سلامة وخروج موهبة باريس سان جيرمان أثرت على خط الهجوم، بينما تصدى الحارس لركلة جزاء، لكن بلجيكا سجلت الهدف الثاني، مما جعل تونس تنتظر نتائج المجموعات الأخرى لتحديد مصيرها.

تعرض منتخب تونس للخسارة أمام بلجيكا، بهدفين مقابل لا شيء، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعة الرابعة في بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً، المقامة حالياً على ملاعب أكاديمية أسباير في العاصمة القطرية الدوحة.

ودخل منتخب تونس المواجهة الثالثة والأخيرة في مرحلة المجموعات، وأعين مواهبه على تحقيق نتيجة إيجابية، من أجل ضمان التأهل إلى دور الـ32، لكن صغار "نسور قرطاج" تعرضوا للصدمة، بعد الهدف المبكر للغاية، الذي أحرزه منتخب بلجيكا في بداية اللقاء، بعدما استغل الأخطاء الدفاعية، وعدم التمركز الجيد للاعبين، الذين فقدوا تركيزهم بسبب ما حدث، ما انعكس سلباً على الجميع.

وزاد اللاعب سيف الدين حاج عبد الله من معاناة منتخب تونس في المواجهة، بعدما تعرض للطرد في الدقيقة الـ17 من عمر الشوط الأول، ما منح منافسه منتخب بلجيكا الراحة في طريقة اللعب خلال أول 45 دقيقة، خاصة أن صغار "نسور قرطاج" باتوا يلعبون بعشرة لاعبين فقط، الأمر الذي جعل الجهاز الفني يستعين بالهجمات المرتدة، مع التركيز على عدم تلقي المزيد من الأهداف.

ولم تكد تمر سوى بضع دقائق فقط، حتى تعرض منتخب تونس لضربة موجعة جديدة، بعدما سقط نجمه وسيم سلامة على أرضية الملعب، الأمر الذي جعل الجهاز الطبي يسارع إلى محاولة علاجه مباشرة، إلا أن موهبة باريس سان جيرمان لم يستطع الوقوف، وغادر على نقالة إلى خارج الملعب، ليدخل مكانه لاعب خط الوسط، ياسين بن محمود، في الدقيقة الـ36 من عمر الشوط الأول، ليفقد صغار "نسور قرطاج" إحدى أهم الأوراق في خط الهجوم.

وفي الشوط الثاني، حصل منتخب بلجيكا على ركلة جزاء، لكن الحارس سليم بوعسكر تصدى لها، إلا أن حامي عرين صغار "نسور قرطاج" فشل في التصدي للكرة القوية، التي أطلقها نجم بلجيكا، علي كامارا، والذي سجل الهدف الثاني في الدقيقة الـ55، مما زاد الصعوبة على لاعبي منتخب تونس، الذين حاولوا بكل جهدهم عدم تلقي الهدف الثالث، من أجل الإبقاء على حظوظ التأهل إلى دور الـ32 في مونديال الناشئين، كأفضل صاحب مركز ثالث.

وبين الهدف المُبكر والطرد، وخروج موهبة باريس سان جيرمان، وأخطاء حارس المرمى والمدافعين، تعرض منتخب تونس للخسارة أمام بلجيكا بهدفين مقابل لا شيء، ليتجمد رصيده عند ثلاث نقاط في المجموعة الرابعة، ويبقى في المركز الثالث، حتى يتنظر باقي النتائج في المجموعات الأخرى، كي يعرف حظوظه بالتأهل، فيما نجحت الأرجنتين بتصدر المجموعة (تسع نقاط)، وحلت بلجيكا ثانية (ست نقاط).