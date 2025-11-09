- إصابة وسيم سلامة بقطع في الرباط الصليبي: تعرض نجم منتخب تونس للناشئين، وسيم سلامة، لإصابة خطيرة في الركبة خلال مباراة ضد بلجيكا، مما أدى إلى خروجه من بطولة كأس العالم تحت 17 عاماً في قطر. - تأثير الإصابة على منتخب تونس: غياب سلامة، الذي كان أحد أبرز لاعبي الفريق، زاد من تعقيد مهمة "نسور قرطاج" في البطولة، حيث خسروا المباراة أمام بلجيكا بهدفين دون رد. - اختيار سلامة لتمثيل تونس: وسيم سلامة، الذي اختار تمثيل تونس بدلاً من فرنسا، تألق في البطولة بتسجيله هدفين ضد فيجي، لكن إصابته أنهت مشواره مبكراً.

تلقى منتخب تونس للناشئين ضربة موجعة، بفقدان نجمه لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، وسيم سلامة، وعدم استكمال مشواره في بطولة كأس العالم لكرة القدم تحت 17 عاماً، المقامة حالياً في دولة قطر، التي يطمح خلالها "نسور قرطاج" الصغار إلى التقدم والتأهل للدور المقبل.

وبحسب المعطيات، التي حصل عليها "العربي الجديد"، فإن سلامة تعرض لقطع في الرباط الصليبي لركبته اليسرى، وفقاً لما أوضحته الفحوصات الطبية، التي خضع لها اللاعب في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك بعد نهاية مباراة تونس أمام بلجيكا، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الختامية من مرحلة المجموعات.

وكان وسيم سلامة يركض بالكرة ويحاول المراوغة، لكنه فقد توازنه وسقط على الأرض، ليشعر بآلام كبيرة، ممسكاً بركبته، في إشارة واضحة إلى خطورة الإصابة، ليقوم المدير الفني لمنتخب تونس للناشئين، محمد أمين النفاتي، بتبديله عند الدقيقة الـ 36، ما زاد من تعقيد مهمة "نسور قرطاج" الصغار، الذين خسروا المباراة بهدفين دون رد. وسارع الجهاز الطبي إلى محاولة علاج اللاعب مباشرة، إلا أن موهبة باريس سان جيرمان الفرنسي لم يستطع الوقوف، وغادر على نقالة إلى خارج الملعب، ليدخل مكانه لاعب خط الوسط، ياسين بن محمود، في الدقيقة الـ 36 من عمر الشوط الأول، ليفقد صغار "نسور قرطاج" واحداً من أهم الأوراق في خط الهجوم.

ويحضر وسيم سلامة للمرة الأولى مع منتخب تونس للناشئين، بعدما اختار تمثيل بلاده، بدلاً من فرنسا، التي لعب لها في السابق، وتعتبر إصابة اللاعب الواعد بمثابة ضربة قوية، نظراً لتألقه في البطولة، وخاصة في اللقاء الأول ضد فيجي، عندما سجل هدفين، لتنتهي البطولة مبكراً بالنسبة له، رغم أن "نسور قرطاج" الصغار يملك حظوظاً كبيرة في التأهل إلى دور الـ 32، ضمن أفضل الفرق التي تحتل المركز الثالث.