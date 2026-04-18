توماس مولر يُسجل بداية قوية مع وايتكابس... تأثير هجومي كبير

تابع النجم الألماني، توماس مولر (36 سنة)، عروضه القوية مع فريق فانكوفر وايتكابس في بطولة الدوري الأميركي لكرة القدم هذا الموسم، ليكون له تأثير هجومي كبير ويُثبت أنه ما زال يملك المستوى المُميز على أرض الملعب لتحقيق نتائج جيدة مع الأندية التي يلعب معها.

وساهم توماس مولر في فوز فريقه فانكوفر وايتكابس على كانساس سيتي (3-1)، فجرالسبت، بتسجيله أحد الأهداف الثلاثة في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدوري الأميركي لكرة القدم، ليُواصل فريق فانكوفر الانطلاقة القوية مع مولر في بطولة الدوري الأميركي لكرة القدم هذا الموسم، إذ حقق سبعة انتصارات وخسر مباراة واحدة فقط في أول ثماني مباريات لعبها حتى الآن.

ويتصدر فانكوفر وايتكابس ترتيب دوري المنطقة الشرقية برصيد 21 نقطة مقابل 18 نقطة للوصيف، فريق سان خوسيه إيرث كوايك. ويُعد فريق وايتكابس الأكثر تسجيلاً للأهداف في بطولة الدوري الأميركي لكرة القدم هذا الموسم، إذ سجل 22 هدفاً في المباريات الثماني التي لعبها حتى الآن، كذلك فإن فارق الأهداف البالغ (+18) هو الأفضل في بطولة الدوري.

ووفقاً للأرقام الخاصة بموقع ترانسفر ماركت المختص، خاض توماس مولر حتى الآن 12 مباراة في بطولة الدوري الأميركي لكرة القدم، وسجل أربعة أهداف، وهو من بين أبرز هدافي الفريق حالياً، إذ يحتل المركز العاشر في قائمة أفضل مسجلي الدوري بهذا الرصيد التهديفي، وإلى جانبه مهاجم الفريق، الأميركي براين وايت، الذي سجل ستة أهداف، ويُعَد أفضل هداف فريق فانكوفر.