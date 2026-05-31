تولوكا المكسيكي يتوج بأبطال الكونكاكاف ويبلغ كأس العالم للأندية

- تُوِّج فريق تولوكا المكسيكي بلقب دوري أبطال كونكاكاف بعد فوزه بركلات الترجيح على أونال تيغريس، ليحقق أول لقب له في البطولة منذ 23 عاماً، ويضمن مقعداً في كأس القارات للأندية 2026 وكأس العالم للأندية 2029. - انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل، حيث سجل خورخي دياز لتولوكا ويواكيم هنريكي لأونال تيغريس، قبل أن يتألق لويس غارسيا في ركلات الترجيح. - شهدت المباراة إصابة مهاجم تيغريس، مارسيلو فلوريس، الذي غادر الملعب باكياً، بينما عززت الفرق المكسيكية سلسلة تتويجاتها بأربعة ألقاب متتالية.

تُوِّج فريق تولوكا المكسيكي بلقب دوري أبطال اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف)، بعد الفوز بفارق ركلات الترجيح على مواطنه أونال تيغيريس، اليوم الأحد، في المباراة النهائية للمسابقة القارية، ليصبح هذا أول لقب للفريق المكسيكي في البطولة منذ 23 عاماً.

وعجز الفريقان عن هزّ الشباك خلال الوقت الأصلي الذي انتهى بالتعادل دون أهداف، ليلجأ الفريقان للعب وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين، انتهى أيضاً بالتعادل 1-1. وبادر خورخي دياز بالتسجيل لمصلحة تولوكا في الدقيقة الـ103، لكن سرعان ما أحرز يواكيم هنريكي هدف التعادل لأونال تيغريس في الدقيقة الـ113، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح.

وفي ركلات الترجيح، تصدى لويس غارسيا لركلتي فرناندو غورياران وخوسيه خوان بوراتا، لاعبي تيغريس، ليمنح تولوكا الفوز بنتيجة 6-5، ويصبح هذا اللقب هو الثالث لتولوكا بالبطولة والأول منذ عام 2003. وشهدت المباراة تعرّض مهاجم تيغريس، مارسيلو فلوريس، الذي استُدعي إلى المنتخب الكندي للمشاركة في كأس العالم 2026، لإصابة في ركبته اليمنى في الدقيقة الـ77. ولم يكشف الفريق المكسيكي على الفور عن مدى خطورة الإصابة، لكن اللاعب الشاب (22 عاماً) غادر الملعب وهو يبكي.

وبهذا التتويج، ضمن تولوكا مقعداً في بطولة كأس القارات للأندية (كأس إنتركونتيننتال) 2026 وكأس العالم للأندية عام 2029، لينضم إلى كروز أزول المكسيكي، بطل كونكاكاف العام الماضي. وحصل اتحاد كونكاكاف على أربعة مقاعد بالنسخة المقبلة لكأس العالم للأندية. وبفوز تولوكا، عززت الفرق المكسيكية سلسلة تتويجاتها بأربعة ألقاب متتالية في البطولة، فيما كان سياتل ساوندرز الأميركي آخر فريق غير مكسيكي يفوز باللقب عام 2022.