توقيف رئيس فنربخشة في قضية تهريب المخدرات

أعلن نادي فنربخشة التركي، اليوم الأربعاء، توقيف رئيسه رجل الأعمال التركي - الأميركي ساديتين ساران (61 عاماً)، ووضعه قيد الحجز دون أن يحدد الأسباب الحقيقية وراء هذا القرار. وقال النادي في بيان رسمي إن التحقيقات جارية ضمن إطار القانون، وبإشراف الجهات المختصة، ومؤكداً ثقته بأن الرئيس سيتجاوز هذه الأزمة بحكمة و"شجاعة كما فعل سابقاً".

وقالت صحيفة ليكيب الفرنسية في الإطار نفسه: "أُلقي القبض على ساد الدين ساران، البالغ من العمر 61 عاماً، في إطار تحقيق في قضية تهريب ممنوعات. واحتُجز بتهمة "تهريب المخدرات والتحريض على تعاطيها" استناداً إلى "أدلة إضافية تم الحصول عليها" خلال التحقيق الجاري، وفقاً لبيان صادر عن مكتب المدعي العام في إسطنبول.

وأثار توقيف ساران صدمة كبيرة في الوسط الرياضي التركي، إذ يُعتبر أحد أبرز الشخصيات في مجال الرياضة والإعلام. ويمتلك ساران حصصاً كبيرة في حقوق البث الرياضي داخل تركيا، كما شغل سابقاً منصب قائد المنتخب التركي للسباحة في الثمانينيات قبل أن يتجه إلى عالم الأعمال والاستثمار الرياضي.

وأكدت مصادر مطلعة أن التحقيق الجاري لا يزال مفتوحاً، وأن ساران يخضع لاستجوابات دقيقة من قِبل الأمن الإقليمي، في إطار الحماية القانونية وحقوقه. وأشار النادي إلى أنه سيواصل متابعة القضية عن كثب مع الجهات المختصة، مع الالتزام بالشفافية، وحق الدفاع عن الرئيس في جميع مراحل التحقيق.

وكان رئيس الفريق التركي قد تورط في قضية الرهانات المزورة التي تسببت في زعزعة الثقة بكرة القدم التركية، إذ تم توجيه التهم خلال الشهر الحالي إلى عدة لاعبين من دوري الدرجتين الأولى والثانية، من بينهم ميرت هاكان يانداس، الذي يلعب في خط وسط فنربخشة. وأدت التحقيقات أيضاً إلى سجن ستة حكام ورئيس أحد أندية الدرجة الأولى في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، فيما أصدر الاتحاد التركي لكرة القدم عقوبات بعزل نحو 150 حكماً بتهمة المشاركة في المراهنات على المباريات.

وتوضح قضية توقيف رئيس فنربخشة حجم التحديات التي تواجه كرة القدم التركية حالياً في مواجهة الرهانات غير القانونية والممارسات المشبوهة، التي قد تهدد نزاهة المباريات. ويواصل القضاء التركي تحقيقاته بشفافية، في محاولة لإعادة الثقة إلى الوسط الرياضي وضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات مستقبلاً.