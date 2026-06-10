توغاي يتلقى عقوبة قاسية في الدوري التونسي بعد أحداث الديربي

- أوقفت الرابطة التونسية لكرة القدم المحترفة مدافع الترجي، الجزائري محمد لامين توغاي، لمدة 12 شهراً، مما يهدد مستقبله ويؤثر على تركيزه قبل كأس العالم 2026. - جاء الإيقاف بعد تورط توغاي في أحداث عنف خلال ديربي تونس، حيث اعتدى على نائب رئيس النادي الأفريقي واشتبك مع مهاجم الفريق، مما أدى إلى عقوبات إضافية. - توغاي يعتزم الطعن في العقوبة عبر لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد التونسي، وقد يلجأ إلى المحكمة الرياضية الدولية إذا لم يكن راضياً عن القرار.

سلطت الرابطة التونسية لكرة القدم المحترفة، اليوم الأربعاء، عقوبة الإيقاف لمدة 12 شهرا على مدافع الترجي التونسي، الجزائري محمد لامين توغاي، الموجود حالياً مع منتخب بلاده للمشاركة في كأس العالم 2026. وتعتبر العقوبة قاسية لأنها تهدد مستقبل اللاعب الذي كان يعاني من الإصابة قبل عودته في نهاية الموسم. ومن شأن القرار أن بؤثر في تركيزه قبل دخول منافسات كأس العالم 2026 مع منتخب بلاده.

وكانت الرابطة قد أعلنت في وقت سابق عن إيقاف توغاي عن اللعب إلى حين مثوله أمامها، إثر تورطه في أحداث عنف في نهاية ديربي تونس الذي خسره الترجي امام النادي الأفريقي بنتيجة 1-0. وأظهرت مقاطع فيديو المدافع الحزائري وهو يعتدي على نائب رئيس النادي الأفريقي مهدي ميلاد، قبل أن يدخل في اشتباك جديد مع مهاجم النادي الأفريقي فراس شواط الذي عوقب بحرمانه من اللعب في ثلاث مباريات. وكان مسؤول الأفريقي قد هدد بدوره باللجوء إلى القضاء لإنصافه بعد تصرف توغاي في حقه.

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وسيكون توغاي مجبراً على اللجوء إلى لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد التونسي للطعن في العقوبة في مرحلة أولى ولاحقاً يمكنها اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية في حال لم يكن راضياً عن قرار لجنة الاستئناف، في الوقت الذي لم يصدر فيه الترجي أي تعليق رسمي بعد إعلان العقوبة.