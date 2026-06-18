توري بينسو.. من هي الحكمة التي دخلت تاريخ كأس العالم؟

- دخلت توري بينسو التاريخ كأول سيدة تدير مباراة في كأس العالم للرجال، حيث أبهرت العالم بإدارتها لمباراة بين جمهورية التشيك وجنوب أفريقيا في مونديال 2026. - بدأت بينسو مسيرتها التحكيمية في سن 14، وحققت إنجازات بارزة مثل إدارة نهائي كأس العالم للسيدات 2023، وحصولها على الشارة الدولية من الفيفا في 2021. - استمدت بينسو قوتها من عائلتها، مؤكدةً على أهمية ضبط الفوضى في المباريات، مما يعكس تجربتها الحياتية وشخصيتها القوية.

دخلت الحكمة الأميركية توري بينسو (39 عاماً)، تاريخ بطولة كأس العالم بعدما أصبحت أول سيدة تُدير مواجهة في المسابقة الدولية الخاصة بالرجال، حيث ظهرت في المباراة التي جمعت بين منتخب جمهورية التشيك ونظيره الجنوب أفريقي، الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات الأولى في مونديال 2026، المقام حالياً في أميركا وكندا والمكسيك.

وأصبحت توري بينسو حديث وسائل الإعلام العالمية، التي حرصت على الدخول إلى أسرار الحكمة الأميركية من أجل معرفتها، لكونها دخلت تاريخ إحدى أكثر البطولات الدولية متابعة من قبل جماهير الرياضة حول العالم، بالإضافة إلى أنها خطفت الأنظار من نجوم منتخبي جمهورية التشيك وجنوب أفريقيا، وفق ما ذكره موقع "تولك سبورت" البريطاني.

ولدت توري بينسو في فلوريدا يوم الثامن من يوليو/تموز عام 1986، بعدما أحبت كرة القدم، لأنها تجعلها تنفس عن غضبها، وفق ما ذكرته في حديثها خلال مقابلة مع القنوات التلفزية في الولايات المتحدة، لكنها عندما بلغت سنّ 14 عاماً قررت أن تصبح حكمة وتدخل العالم الذي كان حكراً على الرجال الذين واجهتهم خلال إدارتها للمواجهات.

لكن اللحظة المفصلية في حياة توري بينسو كانت في عام 2020، عندما أصبحت أول سيدة تدير مواجهة في منافسات الدوري الأميركي لكرة القدم، الأمر الذي جعلها تخطف الأضواء إليها في بلادها، قبل أن تظهر مرة أخرى في نهائي بطولة كأس العالم للسيدات عام 2023، عندما أشرفت على المباراة التي جمعت بين إنكلترا وإسبانيا.

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وحققت توري بينسو حلمها الكبير في مسيرتها التحكيمية بعدما نجحت في أخذ الشارة الدولية من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في عام 2021، وأصبحت تدير المواجهات الخاصة بالرجال في الولايات المتحدة وغيرها من المسابقات الدولية، مثل: دورة الألعاب الأولمبية، كأس العالم للأندية، والسبب يعود إلى قوة شخصيتها وقراراتها الصارمة بفضل الخبرة التي نالتها.

وأكدت توري بينسو في حديث سابق أنها كادت تترك التحكيم بشكل نهائي، لكنها استمدت القوة من عائلتها وتعلمت من بناتها الثلاث أن عليها المضي قدماً، بعدما تلقت دعماً من زوجها وعائلته، لأنها تؤمن بأن المواجهات التي تديرها بحاجة إلى شخص قادر على ضبط الفوضى التي من الممكن أن تحدث خلال لحظات، وهذا ما يعيشه الإنسان في حياته.