تورام يُثير اهتمام كبار الدوري الإنكليزي ويوفنتوس يرفع الفيتو

ترغب عديد الأندية الإنكليزية القوية في التعاقد مع لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي الفرنسي خيفرين تورام (24 عاماً)، الذي يقدم مستويات جيدة مع "بيانكونيري" منذ الموسم الماضي ويُشارك مع منتخب بلاده في المعسكرات الأخيرة رغم قوة المنافسة في وسط ميدان بطل العالم 1998 و2018، في مؤشر إلى تطور قدرات اللاعب وما يقدمه من إضافة إلى الفريق، حيث ذكّر جماهير النادي بتألق والده ليليان تورام، الذي يُعد من أفضل المدافعين في تاريخ يوفنتوس وتألق بشكل لافت.

وأكد موقع فوت 11 الفرنسي، أمس الأحد، أن أندية ليفربول وأرسنال وتشلسي وتوتنهام الإنكليزية كانت تُراقب اللاعب في الفترة الماضية وتدرس خيار التعاقد معه، ذلك أن خصاله الفنية والبدنية تساعده على تقديم الإضافة والانسجام مع قوة الدوري الإنكليزي بوجود أفضل اللاعبين في العالم، ما يجعل التنافس قوياً والأندية التي تراهن على المراتب الأولى ترغب باستمرار في دعم صفوفها بلاعبين بمهارات عالية بدنياً وفنياً، وهي خصال تجعل تورام لاعباً قادراً على النجاح في الدوري الإنكليزي.

وحسب مصادر الموقع، فإن يوفنتوس يُعارض فكرة بيع عقد لاعبه في الوقت الراهن، ذلك أن تورام من بين العناصر المؤثرة في الفريق والمدرب الكرواتي إيغور تودور يعتمد عليه أساسياً بشكل مستمرّ، وبالتالي سيكون من الصعب على إدارة النادي قبول فكرة التخلي عنه، وخاصة أن عديد العناصر الأخرى في الفريق تملك عروضاً من أندية إنكليزية، مثل التركي كنان يلديز الذي يرفض لحدّ الآن تمديد عقده، وبالتالي قد ترغب إدارة الفريق في التفويت في خدماته لتفادي خروجه في صفقة انتقال حرّ، ما يشكل ضربة قوية للنادي، بينما سيواصل تورام التجربة مع يوفنتوس، وخاصة أن قيمته السوقية تقدر حالياً بـ40 مليون يورو، وهو مبلغ لا يضمن ليوفنتوس تحقيق مكاسب كبيرة قياساً بالمبلغ الذي دفعه إلى نيس الفرنسي من أجل التعاقد معه.