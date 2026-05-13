تورام يُثير المشاكل مع الإنتر قبل انطلاق الميركاتو

- أثار ماركوس تورام قلق إدارة إنتر ميلان بعد تصريحاته برغبته في الرحيل رغم عقده حتى 2028، مما يعكس رغبته في تحسين عقده وزيادة راتبه السنوي. - انضم تورام إلى إنتر ميلان في 2023 بصفقة انتقال حر، وساهم بشكل كبير في حسم لقب الدوري الإيطالي، مما رفع من قيمته السوقية وجذب اهتمام الأندية الأوروبية. - إدارة إنتر ميلان تواجه صعوبة في التخلي عن تورام، الذي يعتبر ركيزة أساسية للفريق في سعيه للدفاع عن لقب الدوري والمنافسة في دوري الأبطال.

أثار النجم الفرنسي ماركوس تورام (28 عاماً)، المشاكل مع إدارة نادي إنتر ميلان بعد أيام على حسم لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم بسبب رغبته في الرحيل خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة، رغم أن المهاجم لديه عقد حتى عام 2028.

وذكرت صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت الإيطالية، الثلاثاء، أن تورام انضم إلى إنتر ميلان في صفقة انتقال حر من بوروسيا مونشنغلادباخ في صيف 2023، وارتفعت قيمته السوقية بشكل كبير بعدما أثبت نفسه مهاجماً قادراً على تسجيل الأهداف الحاسمة، وساهم بشكل مباشر في حسم لقب "الكالتشيو"، لكن تصريحاته الأخيرة حول رغبته في إيجاد مكان جديد دقت ناقوس الخطر في إدارة الفريق.

وأوضحت أن تصريحات تورام عبارة عن رسالة مباشرة إلى إدارة نادي إنتر ميلان، لأن المهاجم الفرنسي يرغب بالجلوس من أجل العمل على تحسين عقده وتلقي المزيد من الأموال سنوياً، وإلا فإن خيار الرحيل سيكون مطروحاً بقوة، وهو ما لا يريده بطل "الكالتشيو"، الذي يعلم حجم الاهتمام الذي يحظى به صاحب الـ28 عاماً لدى الكثير من الأندية الأوروبية.

كرة عالمية كييفو تلميذ مورينيو يستعيد بدايته الناجحة مع إنتر ميلان

وتابعت أن مسألة رحيل تورام في سوق الانتقالات الصيفية القادمة أمر صعب للغاية بالنسبة إلى إدارة نادي إنتر ميلان، التي تعتبر المهاجم الفرنسي أحد ركائز الفريق، الذي يُريد العودة بكل قوة في الموسم القادم من أجل مواصلة رحلة الدفاع عن لقب "الكالتشيو"، بالإضافة إلى المنافسة بكل قوة في دوري أبطال أوروبا ومحاولة حصد لقبه.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن تورام اختار هذا الوقت لأنه يعلم جيداً أنه بعد عدة أيام سيلتحق مع منتخب فرنسا حتى يشارك في بطولة كأس العالم القادمة، وفي حال تألق وخطف الأنظار إليه، فإن مسألة تجديد عقده مع إنتر ميلان تصبح محسومة، وبخاصة أن المهاجم يريد تحسين راتبه السنوي.