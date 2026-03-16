تورام يساند فينيسيوس ولكنه يعارض الانسحاب من الميدان

- خيفرين تورام، لاعب يوفنتوس، يعبر عن استيائه من الإهانات العنصرية التي تعرض لها فينيسيوس جونيور من لاعب بنفيكا، مما أثار جدلاً واسعاً في العالم. - تورام يؤكد على صعوبة مواجهة العنصرية كلاعب أسود، ويطالب بعقوبات أشد ضد المعتدين، مشيراً إلى أن مغادرة الملعب ليست الحل الأمثل. - تورام يواصل تقديم أداء مميز مع يوفنتوس، مستلهماً من والده ليليان تورام الذي كان له مواقف قوية ضد العنصرية، منتقداً موقف مدرب بنفيكا جوزيه موينيو.

تطرق لاعب وسط ميدان نادي يوفنتوس الإيطالي، الفرنسي خيفرين تورام (24 عاماً)، إلى الإهانات العنصرية التي تلقاها لاعب ريال مدريد الإسباني، البرازيلي فينيسيوس جونيور من لاعب بنفيكا البرتغالي، الأرجنتيني، جيانلوكا بريستياني، خلال مباراة الفريقين في ذهاب ملحق ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، منذ أيام قليلة، والتي أثارت جدلاً واسعاً في العالم. وقد توقف اللعب بعد تفعيل الحكم البرتوكول ضد العنصرية.

وقال تورام في حديث لقناة كنال بليس الفرنسية، أمس الأحد، عن الحادثة: "الأمر صعب بالنسبة لشاب أسود. في عام 2026، لا يزال من الممكن أن يتعرض المرء للهجوم بسبب لون بشرته. تعرض فينيسيوس للهجوم، وكأنني تعرضت للهجوم. كان من الممكن أن أكون أنا. وكل ذلك لأنني أسود؟".

وتابع تورام كلامه قائلاً: "ليس لديّ حل لوقف هذه التصرفات، ليس لديّ حل لوقف هذا في الملاعب. قد تكون مغادرة الملعب حلاً، لكنني أريد أن ألعب كرة القدم. إنها وظيفتي وأنا أحب ما أفعله. يجب أن تكون هناك عقوبات أشد على من يتصرفون بهذه الطريقة. لماذا أنا من يُجبر على مغادرة الملعب؟ هو (المعتدي) من يجب أن يغادر الملعب. يجب أن نضع حداً لهذا الهراء. فلنكن جادين".

ويُقدم تورام مستويات جيدة مع النادي الإيطالي، كما أنه والده، ليليان، الذي حمل بدوره ألوان يوفنتوس، سبق له أن برز بمواقف قوية ضد العنصرية، ولم يتردد في انتقاد مدرب بنفيكا البرتغالي جوزيه موينيو بسبب مواقفه من الحادثة عندما لم يدعم علناً اللاعب البرازيلي.