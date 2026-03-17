تورام تحت أنظار أندية السعودية والصفقة بـ85 مليون يورو

- مستقبل ماركوس تورام مع إنتر ميلان غير مؤكد، حيث تلقى اتصالات من أندية سعودية مهتمة بخدماته، لكن النادي الإيطالي يطالب بـ85 مليون يورو للتخلي عنه في الانتقالات الصيفية القادمة. - تورام يعاني من قلة المشاركة مع إنتر ميلان، حيث سجل هدفين فقط هذا العام، مما دفع النادي للبحث عن حلول لأزمته، بينما تستعد الأندية السعودية للاستفادة من خبرته في "الكالتشيو". - عقد تورام مع إنتر يمتد حتى 2028، مما يمنح النادي موقف قوة في المفاوضات، لكنه يخشى فقدان مكانه في منتخب فرنسا إذا انتقل للدوري السعودي.

أصبح مستقبل النجم الفرنسي ماركوس تورام (28 عاماً)، مع ناديه إنتر ميلان الإيطالي محل شك كبير، الأمر الذي جعل عدداً من فرق الدوري السعودي لكرة القدم تتحرك من أجل حسم صفقته في سوق الانتقالات الصيفية القادمة مقابل 85 مليون يورو.

وذكرت صحيفة توتو سبورت الإيطالية، أمس الاثنين، أن ماركوس تورام تلقى بالفعل عدداً من الاتصالات خلال الفترة الماضية، من أجل حسم صفقته في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، بعدما بات المهاجم الفرنسي حبيس دكة البدلاء ويعاني كثيراً في العام الحالي، الذي سجل فيه هدفين فقط، بالإضافة إلى غياب تركيزه في حال دخوله بديلاً، الأمر الذي جعل إدارة إنتر ميلان تعمل على حل أزمة صاحب 28 عاماً.

وأوضحت أن عددا من أندية الدوري السعودي لكرة القدم، مُهتمة بخدمات ماركوس تورام، الذي سيكون إضافة كبيرة نظرا إلى الخبرة التي كونها في "الكالتشيو"، وقوته البدنية وقدرته على المراوغة، لكن إنتر ميلان غير مستعد للتفريط بخدمات مهاجمه، من دون الحصول على 85 مليون يورو في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، الأمر الذي سيعزز خزائن الفريق المالية، ويجعل إدارته نشيطة أيضاً في "الميركاتو".

وتابعت أن ماركوس تورام يمتد عقده مع إنتر ميلان حتى صيف عام 2028، الأمر الذي يجعل إدارة الفريق الإيطالي في موقف قوة، نظراً إلى أنها ستستمع في المفاوضات القادمة لجميع العروض المقدمة للنجم الفرنسي، لكنها لن تستعجل نهائياً في إعطاء الموافقة، إلا في حال حصولها على المبلغ المالي الذي تريده، وهو 85 مليون يورو، وإلا فإن كل شيء سيتأجل.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن ماركوس تورام يعلم جيداً مدى اهتمام أندية الدوري السعودي بخدماته، لكنه يدرك أن الرحيل عن منافسات "الكالتشيو"، ربما سيفقده مكانه في تشكيلة منتخب فرنسا، وبخاصة أنه يستعد حالياً لأن يظهر اسمه ضمن قائمة المدرب ديشان، التي ستلعب عدداً من المواجهات الودية، قبل انطلاق مونديال 2026، الذي سيقام في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.