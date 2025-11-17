توخيل يُحذر نجم إنكلترا بيلنغهام: السلوك هو الأساس

- حذّر توماس توخيل، مدرب منتخب إنكلترا، جود بيلنغهام بعد إظهاره غضباً من استبداله في مباراة ضد ألبانيا، مما يعقد وضعه في المنتخب رغم تألقه مع ريال مدريد. - بيلنغهام عاد للتشكيلة الأساسية بعد غياب، لكن استبداله قبل نهاية المباراة بست دقائق أثار استياءه، خاصة مع تألق بديله مورغان روجرز. - توخيل أكد على أهمية السلوك والاحترام، مشيراً إلى أن بيلنغهام يجب أن يقبل قرارات المدرب ويقاتل لحجز مكانه في المنتخب لمونديال 2026.

حذّر مدرب منتخب إنكلترا، توماس توخيل (52 سنة)، نجم خط وسطه، جود بيلنغهام، بعدما أظهر الأخير غضبه من استبداله خلال مباراة منتخب بلاده أمام ألبانيا والتي انتهت بفوز الأول بهدفين نظيفين، لتتعقد أمور أحد أبرز نجوم نادي ريال مدريد الإسباني هذا الموسم.

وعاد بيلنغهام إلى التشكيلة الأساسية للمرة الأولى منذ شهر يونيو/حزيران، بعدما دخل احتياطياً في الفوز على صربيا بهدفين نظيفين، وقد استبدله توخيل قبل نهاية مواجهة ألبانيا بحوالى ست دقائق، وبدا اللاعب الإنكليزي مستاء من قرار الاستبدال، ففي وقت كان بديله مورغان روجرز، لاعب الوسط المهاجم لأستون فيلا، ينتظر على خط التماس، لوّح بيلنغهام بذراعيه مباشرة بعد هدف هاري كين الثاني.

وأثار توخيل دهشة الجميع عندما استبعد بيلنغهام من مباراتي النافذة الدولية في أكتوبر/تشرين الأول، رغم ادعائه أن اللاعب كان متحمساً لارتداء قميص بلاده، وأعلم المدرب الألماني نجم ريال آنذاك أن عليه أن يقاتل من أجل حجز مكانه مع المنتخب في مونديال 2026، على خلفية تألق بديله روجرز في الوسط.



ولم يتردد توخيل في تحذير بيلنغهام وقال بعد مواجهة ألبانيا: "هذا هو القرار، وعليه أن يتقبله. زميله ينتظر على خط التماس، وعليه أن يتقبله ويحترمه ويواصل. لا أريد أن أُبالغ في الأمر، لكنني سألتزم بكلمتي. السلوك هو الأساس والاحترام تجاه البدلاء"، وعندما سُئل عما إذا كانت ردة فعل بيلنغهام تُظهر عدم احترام لفلسفته التي تمنح الأفضلية للفريق، رد توخيل: "سأُراجع الأمر. رأيت أنه لم يكن سعيداً، وأعتقد أنه إلى حد ما، إذا كان لديك لاعبون مثل جود يتمتعون بروح تنافسية عالية، فلن يُعجبهم الأمر أبداً، ولكن كما قلت، سألتزم بكلماتي. الأمر يتعلق بالمعايير والمستوى، والالتزام والاحترام المتبادل. لن نغير قرارنا لمجرد أن أحدهم لوّح بذراعيه".