توخيل يشعل الصراع بين بيلنغهام وفودين داخل منتخب إنكلترا

أعلن المدير الفني لمنتخب إنكلترا، الألماني توماس توخيل (52 عاماً)، قائمة "الأسود الثلاثة" الخاصة بمواجهتي صربيا وألبانيا يومي 13 و16 نوفمبر/تشرين الثاني على التوالي، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وشهدت القائمة عودة الثنائي جود بيلنغهام وفيل فودين بعد تألقهما اللافت مع فريقي ريال مدريد ومانشستر سيتي في الأسابيع الأخيرة، ما يُنذر بمنافسة قوية بينهما على مكان أساسي في تشكيلة توخيل.

وألمح توخيل في تصريحاته الأخيرة التي أبرزتها صحيفة ديلي ميل البريطانية، اليوم الجمعة، إلى أن بيلنغهام وفودين سيتنافسان على مركز الرقم عشرة في تشكيلته قبل انطلاق كأس العالم المقبلة، موضحاً أنهما يقدمان أفضل مستوياتهما بالقرب من منطقة جزاء المنافسين، قائلاً: "جود سيعود ليلعب في مركز 10، فهذا هو أفضل مركز له، إحدى نقاط قوته الأساسية أنه يسجل من هذا الموقع، يمتلك القدرة على الوصول وتسجيل الأهداف التي يسجلها المهاجم الصريح، وهو أمر نادر".

وواصل توخيل حديثه عن بيلنغهام بالقول "ربما تبدو أهدافاً سهلة، لكنها تتطلب ذكاء ومهارة كبيرة للوصول إلى تلك المناطق، وهذه من أبرز ميزاته، سنحاول إيجاد المساحة المناسبة له في مركز الرقم عشرة ليواصل تسجيل الأهداف من هناك". ثم أشاد توخيل بتألق فودين الأخير مع مانشستر سيتي عندما لعب في العمق، رافضاً فكرة استخدامه جناحاً، مضيفاً في هذا الشأن "المكان الذي لعب فيه فيل ضد بوروسيا دورتموند هو المكان الذي أراه الأنسب له".

وأضاف المدرب الألماني في حديثه عن قوة فودين وسر تفضيله اللعب في مركز صانع الألعاب بدل الجناح قائلاً "إنه قريب من منطقة جزاء الخصم، مزيج بين رقم تسعة ورقم عشرة، فيل يسجل ويصنع أكثر عندما يكون في منطقة الجزاء، كما فعل أمام دورتموند، إنه يكون في المساحات ويصنع الأهداف، الأهم أنه يجب أن يلعب في وسط الملعب، لا أراه جناحاً بعد الآن، ربما انتهى هذا الدور بالنسبة له، لقد تحدثنا معه بالفعل حول ذلك".

وشارك بيلنغهام وفودين في جميع مباريات إنكلترا السبع خلال بطولة يورو 2024، حيث وصل المنتخب إلى النهائي قبل أن يخسر أمام إسبانيا، ورغم الحماس الكبير الذي سبق البطولة حول انسجامهما معاً، بدأت الشكوك تظهر مع مرور المباريات، إذ بدا فودين غير مؤثر عندما تم تحويله إلى الجناح الأيسر، بينما لعب بيلنغهام في دور أعمق بجوار الثنائي ديكلان رايس وكوبي ماينو.

وقاد توخيل أول مباراة له مدرباً لمنتخب إنكلترا في مارس/آذار الماضي، وفاز خلالها على ألبانيا (2-0) في ملعب ويمبلي، حيث لعب بيلنغهام آنذاك في مركز الرقم "10"، بينما تمركز فودين على الجناح الأيمن، وفي اللقاء التالي أمام لاتفيا، بدأ بيلنغهام في مركز أعمق بوسط الميدان قبل أن يُستبدل بفودين في الشوط الثاني، وبذلك، قد يعتمد المدرب السابق لتشلسي على أحدهما أساسياً في المونديال القادم، مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام إمكانية إشراكهما معاً في موقع هجومي متقدم في حال غياب هاري كين.