توخيل يشعل الجدل: "اعتذروا للمدارس ودعوا الأطفال يشاهدون كرة القدم"

- دعا توماس توخيل، مدرب منتخب إنكلترا، العائلات لإعطاء الأولوية لمشاهدة مباراة إنكلترا ضد المكسيك في كأس العالم 2026 على حساب الدراسة، مؤكدًا أهمية دعم الأطفال للفريق. - تأهلت إنكلترا لمواجهة المكسيك بعد فوزها على الكونغو الديمقراطية بفضل هدفي هاري كين، في مباراة ستقام على ملعب أزتيكا الشاهق، مما قد يؤثر على نسب المشاهدة. - توخيل شدد على أهمية مشاهدة الأطفال للبطولة التي تقام كل أربع سنوات، داعيًا للاعتذار للمدارس والسماح للأطفال بمتابعة المباراة.

طالب مدرب منتخب إنكلترا توماس توخيل (52 عاماً)، العائلات الإنكليزية بإعطاء الأولوية لكرة القدم على حساب الدراسة من أجل مواجهة المكسيك في دور الـ16 لكأس العالم 2026، التي ستقام فجر يوم الاثنين المقبل (الساعة الثالثة صباحاً بتوقيت القدس المحتلة).

وبعد إقصاء الكونغو الديمقراطية، تلعب إنكلترا ضد المكسيك التي تنظم مونديال 2026 بالاشتراك مع الولايات المتحدة وكندا، في مباراة من المقرر أن تنطلق فجر الاثنين، وهو ما سيؤثر غالباً على نسب مشاهدتها عبر شاشة التلفزيون. وقال توخيل في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية "بي أي ميديا": "اعتذروا للمدارس، ودعوا الأطفال يشاهدون كرة القدم. هيا بنا". وأضاف المدرب الألماني "هناك كثير من الدراسة، لكن كأس العالم يقام كل أربع سنوات. دعوهم يشاهدون البطولة". وأضاف: "تنتظرنا مباراة مهمة للغاية بعد أربعة أيام، ونحتاج خلالها إلى دعم الجميع، وخاصة الأطفال".

كرة عالمية كيف استغل توماس توخيل استراحة الترطيب أمام الكونغو الديمقراطية؟

وكان المنتخب الإنكليزي على وشك توديع كأس العالم بخسارة مهينة لتاريخه في كأس العالم بعدما تأخر بهدف مبكر بعد سبع دقائق أمام الكونغو الديمقراطية سجله برايان سيبينغا، المحترف بأحد أندية دوري الدرجة الثانية في إسبانيا، لكن هاري كين نجم وقائد إنكلترا أنقذ الموقف بتسجيل هدفين، ليؤهل بلاده لمواجهة صعبة أمام المكسيك على ملعب أزتيكا الذي يقع على ارتفاع شاهق.