توخيل حرم إنكلترا من نهائي المونديال بفوضى تكتيكية أمام الأرجنتين

- ارتكب توماس توخيل، مدرب منتخب إنكلترا، أخطاءً تكتيكية حاسمة في نصف نهائي كأس العالم 2026 أمام الأرجنتين، حيث أجرى تبديلات غير مناسبة وأصر على الدفاع المبالغ فيه، مما أدى إلى إقصاء إنكلترا. - بعد تسجيل إنكلترا الهدف الأول، أخرج توخيل لاعبين مهمين مثل أنتوني غوردون وديكلان رايس، مما أضعف الفريق وأتاح للأرجنتين السيطرة على المباراة. - تعرض توخيل لانتقادات حادة من الصحافة البريطانية بسبب أسلوبه الدفاعي، الذي سمح للأرجنتين بالعودة والفوز بالمباراة، مما أضاع فرصة إنكلترا للتأهل للنهائي.

ارتكب مدرب منتخب إنكلترا، توماس توخيل، أخطاءً تكتيكيةً باهظة الثمن في الشوط الثاني من المواجهة أمام الأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم، وتحديداً بعد أن سجل المنتخب الإنكليزي الهدف الأول في مرمى منتخب الأرجنتين، بعدما أجرى تبديلات غير مناسبة لواقع مجريات المباراة، كذلك لم يُدر القمة بالشكل الصحيح خلال آخر 25 دقيقة، ما سرّع بسقوط إنكلترا وإقصائها من الدور نصف النهائي في بطولة كأس العالم 2026.

سجل منتخب إنكلترا الهدف الأول في مرمى الأرجنتين عند الدقيقة الـ55 من المواجهة، وبعد 10 دقائق فقط، أخرج توماس توخيل الجناح الهجومي أنتوني غوردون، وأشرك بدلاً منه المدافع إزري كونسا، وخرج ريس جيمس بسبب الإصابة، ومع ذلك أصرَّ المدرب الألماني على ما يمكن تسميته بـ"الفوضى التكتيكية"، عبر إخراج أحد أهم نجوم خط الوسط، ديكلان رايس، الذي يُعد العمود الفقري للمنتخب الإنكليزي، وخصوصاً في بناء الهجمات والتحولات الهجومية والتغطية الدفاعية بين الخطوط.

وكان المدرب الألماني قد تعرض لانتقادات لاذعة من الصحافة البريطانية، بسبب أسلوبه التكتيكي الدفاعي خلال الخسارة أمام الأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم 2026 لكرة القدم بسبب التغييرات الحذرة التي تسببت في التفريط بتقدمه، على غرار صحيفة "ذا صن" البريطانية التي نشرت عنوانين عريضين: "هل فقد لمسته؟"، و"توماس أضاعها".

وبعيداً عن التبديلات غير الصحيحة للمدرب توخيل في الدقائق الأخيرة من المواجهة، طلب المدرب الألماني من لاعبيه التراجع إلى الخلف وتطبيق دفاع المنطقة، رغم أن المنتخب الإنكليزي كان بإمكانه الضغط على وسط الأرجنتين الذي سيندفع بقوة نحو الأمام من أجل معادلة النتيجة، وعليه يُمكن لإنكلترا استغلال هذا الاندفاع بأفضل طريقة ممكنة، عبر تحولات هجومية قاتلة، التي من الممكن أن تضمن للمنتخب الإنكليزي تسجيل الهدف الثاني وإنهاء المهمة والتأهل إلى المباراة النهائية.

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وكان مستغرباً تراجع المنتخب الإنكليزي إلى الوراء بجميع لاعبيه، وهذا الأمر سمح لمنتخب الأرجنتين بالاستحواذ والسيطرة على المواجهة بالطول والعرض، لأن منتخب إنكلترا تمركز في منطقة جزائه للدفاع عن الهدف الذي سجله، ظناً منه أن هذه الطريقة ستضمن التأهل وإقصاء الأرجنتين، إلا أن توخيل لم يكن على وعي كامل بأن هذا الأسلوب الفني سيتسبب بإخراج الإنكليز من المواجهة تماماً.

والمثير أن توخيل، بعد تلقي هدف التعادل، قرر الخروج من منطقته مع تحفظ أيضاً، ليسمح المدرب الألماني لسكالوني وميسي بالتحكّم بإيقاع المواجهة تماماً، وهو ما سهل مهمة تسجيل الهدف الثاني لمنتخب الأرجنتين، وبالتالي هدف التأهل إلى المباراة النهائية. فبدلاً من أن يتأهل توخيل، مستغلاً تقدمه في النتيجة وأفضلية للتعامل مع مجريات الدقائق الأخيرة، خرج المدرب الألماني مع إنكلترا من المونديال، بسبب فوضى تكتيكية غير مُبررة ودفاع مبالغ فيه، وتحديداً في آخر 15 دقيقة من قمة نصف النهائي.