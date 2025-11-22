توتو وولف يبيع جزءاً من أسهمه.. مرسيدس الأغلى في فورمولا 1

- توتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس في فورمولا 1، يبيع 15% من حصته للملياردير جورج كورتز، مؤسس شركة "كراود سترايك"، مما يعزز قيمة الفريق إلى 4.6 مليارات جنيه إسترليني، متجاوزاً مكلارين. - الصفقة تجعل مرسيدس الأعلى قيمة في تاريخ فورمولا 1، حيث كانت ملكية الفريق موزعة بين وولف، مرسيدس، وشركة "إينيوس" التي اشترت حصتها في 2022. - وولف يحصل على 230 مليون جنيه إسترليني من الصفقة، ويظل في منصبه، بينما يؤكد كورتز أن فورمولا 1 تمر بمرحلة تحول مزدهرة.

أعلن الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس، المنافس في سباقات فورمولا 1، توتو وولف (53 سنة)، بيعه جزءاً من حصته في الفريق لشركة راعية، وهو القرار الذي جعل مرسيديس الأعلى قيمة في منافسات رياضة سباقات فورمولا 1. ووفقاً للتفاصيل التي نشرها الموقع الرسمي لفريق مرسيديس، أمس الجمعة، فإنّ وولف باع حوالي 15% من حصته إلى الملياردير الأميركي، جورج كورتز، مؤسس شركة الأمن السيبراني "كراود سترايك"، وهي أيضاً راعية لفريق مرسيدس الذي يُعد من أبرز المنافسين على لقب فورمولا 1 في كل موسم.

وبهذه الصفقة، أصبحت قيمة الفريق الألماني تُقدّر بحوالي 4.6 مليارات جنيه إسترليني (5.2 مليارات يورو)، مما يجعله الأعلى قيمة في تاريخ فورمولا 1، متجاوزاً فريق مكلارين الذي بلغت قيمته 3.6 مليارات جنيه إسترليني (3.9 مليارات يورو). وقبل استحواذ كورتز، كانت ملكية فريق مرسيدس مقسمة بين ثلاث جهات: وولف، وشركة مرسيدس نفسها، وشركة الكيماويات "إينيوس"، التي اشترت حصتها في عام 2022 مقابل 208 ملايين جنيه إسترليني (235 مليون يورو).

وتمثل صفقة بيع وولف نسبة 5% من إجمالي أسهم فريق مرسيديس في فورمولا 1، وسيحصل رجل الأعمال النمساوي على ما يقارب 230 مليون جنيه إسترليني (260 مليون يورو) من الصفقة، وسيبقى منصبه في الشركة من دون تغيير، في وقت أكد كورتز، في بيان رسمي، أنّ فورمولا 1 تمر بمرحلة تحول، مما يجعلها "عملاً مزدهراً".