توتنهام يُنهي رحلة مدربه توماس فرانك بعد النتائج الكارثية

أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنكليزي إقالة مدربه توماس فرانك بعد النتائج الكارثية والسلبية التي سُجلت في الفترة الأخيرة، وخصوصاً في منافسات البريمييرليغ، التي وضعت نادي سبيرز في وضع كارثي باحتلاله مركزاً متأخراً في الترتيب وقريباً من مراكز الهبوط.

وأكد نادي توتنهام هوتسبير الإنكليزي، الأربعاء، إقالة مدربه توماس فرانك على خلفية النتائج السيئة التي حققها الفريق في المباريات الأخيرة، ولم يستمر المدرب الدنماركي، الذي حل محل أنجي بوستيكوجلو خلال الصيف الماضي، سوى تسعة أشهر في منصبه، وبدلاً من تحسين نتائج الفريق مقارنة بالمدرب الأسترالي، الذي فاز على الأقل بلقب الدوري الأوروبي خلال عامين قضاهما في النادي، بات الفريق يُكافح من أجل البقاء في الدوري الإنكليزي الممتاز وتجنب الهبوط.

وخلال فترة توليه تدريب توتنهام، والتي بدأت في شهر يونيو/ حزيران الماضي، لم يُحقق فرانك سوى 13 فوزاً و11 تعادلاً، إلى جانب 13 خسارة، وكانت خمسة من تلك الانتصارات في دوري أبطال أوروبا، وهو الإنجاز الوحيد للمدرب الدنماركي، الذي مُدِّدَت فترة وجوده على رأس الإدارة الفنية لتوتنهام وصولاً للأدوار الإقصائية من البطولة.

ويحتل توتنهام المركز الـ16 في ترتيب منافسات البريمييرليغ، وتفصله ثلاث نقاط فقط عن منطقة الهبوط، بينما في بطولات الكأس المحلية، سقط الفريق في مباراته الأولى في كأس الاتحاد الإنكليزي أمام أستون فيلا، وفي الدور الثاني من كأس الرابطة أمام نيوكاسل يونايتد، وكانت هذه الخسارة الأخيرة أمام فريق نيوكاسل بمثابة الضربة القاضية لفرانك، بالإضافة إلى خسارته خمس مباريات من آخر تسع مباريات في جميع المسابقات.

وفي الدوري الإنكليزي الممتاز وحده لم يحقق توتنهام أي فوز في ثماني مباريات، وهي أسوأ سلسلة خسائر للفريق منذ عام 2008 تحت إمرة خواندي راموس، وفشل فرانك في تحقيق النجاح نفسه الذي سجله مع نادي برينتفورد عندما قاده للصعود إلى بطولة الدوري الإنكليزي، وما زال بفضل فرانك حاضراً في البريمييرليغ حتى الآن.