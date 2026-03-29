- أعلن نادي توتنهام إقالة المدرب الكرواتي إيغور تودور بعد سبع مباريات فقط، حيث فشل في تحسين أداء الفريق الذي يحتل المركز الـ17 في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويواجه خطر الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى. - جاءت الإقالة بعد خسارة توتنهام أمام نوتنغهام فورست بثلاثة أهداف نظيفة، وخروج الفريق من دوري أبطال أوروبا على يد أتلتيكو مدريد، مما زاد من الضغوط على تودور. - تعاطف النادي مع تودور في وفاة والده، وأكد دعمه له ولعائلته في هذا الوقت العصيب، بينما يسعى لتجنب الهبوط لأول مرة منذ عام 1977.

أعلن نادي توتنهام الإنكليزي في بيان رسمي، اليوم الأحد، إقالة المدرب الكرواتي إيغور تودور (47 عاماً) من منصبه في الجهاز الفني بعد سبع مواجهات قضاها في صفوف الفريق اللندني بجميع المسابقات المحلية والقارية.

وجاء في بيان نادي توتنهام الإنكليزي الذي نشره على حسابه في منصة إكس: "يُمكننا التأكيد أنه تم الاتفاق بالتراضي على أن المدرب إيغور تودور سيغادر الفريق بأثر فوري. كما نعرب عن تعاطفنا مع إيغور في المصاب الذي ألمّ به مؤخراً، ونرسل دعمنا له ولعائلته في هذا الوقت العصيب"، في إشارة إلى وفاة والد تودور مباشرة بعد نهاية مباراة توتنهام التي خسرها الأسبوع الماضي أمام نوتنغهام فورست بثلاثة أهداف نظيفة.

ولم يستطع إيغور تودور تقديم أوراق اعتماده مع نادي توتنهام خلال سبع مواجهات جلس فيها على مقاعد الجهاز الفني، بعدما أصبح الفريق يحتل المركز الـ17 في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، وعلى بعد نقطة وحيدة فقط من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى (التشامبيونشيب)، بالإضافة إلى خروجه القاسي من ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا على يد فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، الذي انتصر بمجموع المواجهتين (7-5).

وكان تودور قد عين في شهر فبراير/شباط الماضي، عقب إقالة المدرب الدنماركي توماس فرانك، لكن المدير الفني السابق لفريق يوفنتوس الإيطالي فشل في إيقاف سلسلة توتنهام السلبية، الذي يبدو طريقه مفتوحاً حتى يهبط إلى منافسات دوري الدرجة الأولى للمرة الأولى منذ عام 1977، الأمر الذي سيكون صدمة كبرى لجماهيره.

وسيُعد هبوط توتنهام إلى دوري الدرجة الأولى (التشامبيونشيب)، إن حصل، حدثاً مزلزلاً في كرة القدم الإنكليزية، على اعتبار أنه أحد "الستة الكبار" في "البريمييرليغ"، وقد احتل المركز التاسع في أحدث دراسة لـ"ديلويت" لأغنى أندية كرة القدم في العالم، بسبب مشاركته شبه الدائمة في المسابقات القارية، لكن تبقى لديه سبع مواجهات فقط بعد فترة التوقف الدولي، حيث تحاول الإدارة تجنّب الهبوط.