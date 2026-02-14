توتنهام يُعلن عن مدربه الجديد... 3 مهمات أساسية أمام تودور

- أعلن نادي توتنهام تعاقده مع المدرب الكرواتي إيغور تودور لتحسين أداء الفريق بعد إقالة توماس فرانك، حيث يسعى النادي للارتقاء في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز خلال موسم 2025-2026. - تودور يواجه ثلاث أولويات: تحسين نتائج الفريق في الدوري والهروب من منطقة الهبوط، التقدم في دوري أبطال أوروبا بعد التأهل لدور الـ16، وإقناع الإدارة بقدراته للبقاء لموسم جديد. - يسعى تودور لإعادة توتنهام إلى مستواه السابق كمنافس قوي على المقاعد المؤهلة لدوري الأبطال.

أعلن نادي توتنهام الإنكليزي تعاقده رسمياً مع المدرب الكرواتي، إيغور تودور (47 سنة)، ليخلف المدرب الدنماركي توماس فرانك، الذي أُقيل الأسبوع الماضي بسبب تراجع النتائج، ويفتح هذا التعيين صفحة جديدة في موسم معقد لفريق سبيرز، الباحث عن انتفاضة جديدة في ما تبقى من موسم 2025-2026.

وذكر نادي توتنهام الإنكليزي في بيان رسمي، السبت: "يُسعدنا تأكيد التعاقد مع المدرب إيغور تودور لقيادة الفريق الأول للرجال حتى نهاية الموسم الحالي، ينضم إلينا إيغور بهدف واضح: تحسين الأداء، وتحقيق النتائج، والارتقاء بنا في ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز. مهمته واضحة: منح التنظيم والحماس والروح التنافسية للفريق في مرحلة حاسمة من الموسم".

ويجد تودور نفسه أمام ثلاث أولويات عاجلة لانتشال الفريق من دوامة النتائج السلبية، ومساعدة النادي الإنكليزي على إنهاء الموسم الحالي 2025-2026، بأفضل النتائج وأفضل مركز في منافسات البريمييرليغ، لأنّ جماهير الفريق ذاقت ذرعاً بالنتائج والأداء الباهت للفريق في الجولات الماضية.

وتتمثل أولى مهمات مدرب توتنهام الجديد، إيغور تودور (47 سنة)، تحسين نتائج الفريق في منافسات البريمييرليغ والهروب من منطقة الهبوط قبل فوات الأوان، إذ يحتل فريق سبيرز حالياً المركز الـ16 في ترتيب الدوري الإنكليزي برصيد 29 نقطة وبفارق خمس نقاط فقط عن أولى مراكز الهبوط في الدوري (المركز الـ18).

أما المهمة الثانية للمدرب تودور فستكون الذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة في منافسات دوري أبطال أوروبا، خصوصاً بعد تأهل الفريق إلى دور الـ16 مباشرةً، إثر احتلال المركز الرابع في مرحلة الدوري لبطولة الأبطال، وبانتظار منافسه القادم من الملحق في دور الـ32، سيكون المدرب الكرواتي في مهمة لتحضير توتنهام من أجل محاولة تخطي دور الـ16 والوصول إلى أبعد من الدور ربع النهائي رغم الإمكانيات الفنية المتواضعة.

أما المهمة الثالثة التي تواجه مدرب توتنهام الجديد فهي بكل تأكيد محاولة إقناع إدارة الفريق بقدراته التدريبية المُميزة من أجل البقاء لموسم جديد بعد نهاية موسم 2025-2026، ومن هناك تنطلق رحلة تقوية الفريق بصفقات جيدة، والبدء في مرحلة إعادة فريق سبيرز إلى المستوى الذي كان يُقدمه في السنوات الماضية، عندما كان توتنهام منافساً مباشراً على المقاعد المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا.