توتنهام يقترب من التعاقد مع الكرواتي تودور

- يقترب نادي توتنهام من التعاقد مع المدرب الكرواتي إيغور تودور لقيادة الفريق خلفاً لتوماس فرانك، بعد إقالته بسبب النتائج المتواضعة، حيث يُعتبر تودور الخيار الأول لإدارة النادي. - تودور، الذي أُقيل من تدريب يوفنتوس في أكتوبر الماضي، يهدف لتحسين ترتيب توتنهام في الدوري المحلي وقيادته لتحقيق نتائج مميزة في دوري أبطال أوروبا، حيث تأهل الفريق للدور ثمن النهائي. - يمتلك تودور خبرة تدريبية في الدوري الإيطالي وتجارب في كرواتيا، اليونان، فرنسا وتركيا، ويستعد لخوض أول تجربة له في الدوري الإنجليزي.

اقترب نادي توتنهام الإنكليزي من التعاقد مع المدرب الكرواتي إيغور تودور (47 عاماً) لقيادة الفريق خلفاً لتوماس فرانك الذي أُقيل منذ أيام قليلة بسبب تواضع نتائج الفريق، حيث كانت الهزيمة أمام نيوكاسل حاسمة لتفرض على إدارة النادي إقالته، والشروع في البحث عن مدرب جديد يقود الفريق في المرحلة المقبلة من الموسم، ويبدو الكرواتي الخيار الأول بالنسبة إلى إدارة النادي.

وأكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية، اليوم الجمعة، أن تودور، الذي قاد نادي يوفنتوس خلال بداية الموسم الحالي قبل أن يُقال في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، هو الهدف الأساسي لإدارة النادي اللندني، إذ من المخطط أن يتولى قيادة الفريق في مرحلة انتقالية بهدف تحسين موقف "السبيرز" في ترتيب الدوري المحلي، إضافة إلى محاولة قيادة توتنهام إلى حصد أفضل النتائج في مسابقة دوري أبطال أوروبا، بما أن الفريق تأهل للدور ثمن النهائي مباشرة بحصوله على المركز الرابع فبنتيجة ممتازة متفوقاً على عديد الأندية القوية، ولكنّه يُعاني في منافسات الدوري المحلي، ويحتل المركز الـ16 بعد مرور 26 أسبوعاً.

ويملك تودور تجارب محدودة، فقد خاض معظم فترات مسيرته التدريبية في الدوري الإيطالي مستفيداً من مسيرته لاعباً في الكالتشيو، وقاد يوفنتوس كما لاتسيو وأودينيزي وهيلاس فيرونا، كما كانت له تجربة في كرواتيا وأخرى في اليونان، وكذلك في الدوري الفرنسي وتركيا، ويستعدّ لخوض أول تجربة له في الدوري الإنكليزي. ومن شأن التجارب الأخيرة أن تساعد تودور على كسب التحدي مع توتنهام الذي يملك رصيداً بشرياً جيداً، ولكن حصاده في الموسم الحالي كان مخيباً.