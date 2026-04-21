توتنهام يفتح جبهة قانونية ضد العنصرية: ما تعرض له دانسو "جريمة"

أعلن نادي توتنهام هوتسبير عزمه اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بعد تعرض مدافعه كيفن دانسو لإهانات عنصرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن ما حدث "يرقى إلى مستوى الجريمة". وجاءت هذه التطورات عقب مباراة الفريق أمام برايتون ضمن منافسات البريميرليغ، التي انتهت بالتعادل 2-2، إذ وُجّهت أصابع الاتهام إلى دانسو بعد لقطة خطأ ارتكبه، مرتبط بالهدف المتأخر الذي سجله جورجينيو روتر في الدقيقة 95، ما جعله هدفاً لسيل من التعليقات المسيئة.

وفي بيان رسمي، أكد توتنهام أنّ اللاعب "تعرض لإساءات عنصرية بغيضة ومهينة"، مشدداً على أن هذه التصرفات "ليست مجرد تعليقات، بل جرائم يعاقب عليها القانون". وأضاف النادي أنه تحرك فورًا من خلال إبلاغ الشرطة المختصة والتعاون مع المنصات الرقمية لحذف المحتوى المسيء والعمل على تحديد هوية المتورطين، كما شدد على أنه "سيسعى إلى فرض أقسى العقوبات الممكنة بحق كل من يثبت تورطه"، وأكد النادي دعمه المطلق للاعبه، مشيراً إلى أن دانسو "لن يكون وحده في مواجهة هذه التصرفات"، وأن المؤسّسة تقف إلى جانبه داخل وخارج الملعب، كما أوضح أن الانتقادات الرياضية أمر طبيعي، لكن تجاوزها إلى العنصرية "خط أحمر لا يمكن القبول به تحت أي ظرف".

من جانبه، كسر دانسو صمته عبر حساباته على مواقع التواصل، مؤكداً أن هذه الإساءات "لن تحدّده كشخص ولن تؤثر على مسيرته"، وقال اللاعب إنه سيواصل العمل بجدية أكبر والعودة أقوى في المباريات المقبلة، في رسالة تعكس قوة شخصيته رغم الضغوط. بدورها، أكدت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز، دعمها الكامل للاعب، مشيرة إلى أنّ أي سلوك عنصري سيُواجه بإجراءات صارمة قد تصل إلى الملاحقة القانونية والمنع من حضور المباريات. وتسلط هذه الحادثة الضوء مجدداً على استمرار ظاهرة العنصرية في كرة القدم، رغم الحملات المتكررة لمكافحتها، ما يدفع الأندية والهيئات الرياضية إلى تشديد مواقفها واتخاذ خطوات أكثر صرامة للحد منها.