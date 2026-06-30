توتنهام يسبق أندية إنكلترا ويقترب من ضمّ نجم إيطاليا

- ساندرو تونالي، لاعب الوسط الإيطالي، قد يصبح أغلى صفقة في تاريخ توتنهام هوتسبير بعد تقديم عرض بقيمة 99.7 مليون يورو لنيوكاسل يونايتد، مع حسم الشروط الشخصية للاعب مسبقاً. - رغم اهتمام أرسنال ومانشستر يونايتد، برز توتنهام كأبرز المرشحين لضم تونالي، بفضل وجود المدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي، مع اقتراب الصفقة من القيمة المحددة بـ100 مليون يورو. - إذا تمت الصفقة، سيحصل ميلان على 10% من قيمة البيع، ما يعادل 10 ملايين يورو، بعد أن اشتراه نيوكاسل في 2023 مقابل 60.8 مليون يورو.

كشفت تقارير صحافية إنكليزية، أمس الاثنين، أنّ النجم الإيطالي ساندرو تونالي (26 عاماً)، قد يصبح أغلى صفقة انتقال في تاريخ نادي توتنهام هوتسبير، بعدما قدّم الأخير عرضاً بقيمة 99.7 مليون يورو إلى نادي نيوكاسل يونايتد، وذلك بعد حسمه بالفعل الشروط الشخصية للاعب في وقتٍ سابق.

وكان لاعب الوسط قد ألمح إلى شعوره بأنّ مسيرته مع نيوكاسل تقترب من نهايتها، وأنّه مستعد للخطوة التالية في رحلته الكروية. ورغم اهتمام كلّ من أرسنال ومانشستر يونايتد الإنكليزيين باللاعب، إلّا أنّ توتنهام سرعان ما برز كأبرز المرشحين، ويعود ذلك جزئياً إلى وجود المدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي. ورفض نيوكاسل يونايتد عرضاً بقيمة 80 مليون جنيه إسترليني، لكن صحيفة "ميرور سبورت" قالت إنّ تحركاً جديداً في طريقه للوصول إلى إدارة "الماكبايس" بقيمة 86 مليون جنيه إسترليني (حوالى 99.73 مليون يورو)، وهذا المبلغ قريب جداً من القيمة التي حددها ناديه للاعب الإيطالي، والتي تُقدر بـ100 مليون يورو، ما يجعل إتمام الصفقة وشيكاً.

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وبحال تمّت الصفقة، سيصبح تونالي أغلى صفقة انتقال في تاريخ توتنهام هوتسبير، وهو الذي جاء إلى الدوري الإيطالي بعمر الـ23 عاماً تقريباً، حين اشتراه نادي نيوكاسل يونايتد من ميلان الإيطالي في عام 2023 مقابل 60,8 مليون يورو، بالإضافة إلى 4 ملايين أخرى كحوافز، في حين احتفظ "الروسونيري" بنسبة 10% من قيمة البيع المستقبلية، ما يعني أنّه الأخير قد يحصل على ما يقارب 10 ملايين يورو من هذه الصفقة إذا أُنجزت.