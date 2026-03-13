توتنهام وإقالة تودور.. كيف صار النادي اللندني على حافة الهبوط؟

- أزمة إدارية وفنية: يواجه توتنهام هوتسبير أزمة تهدد بقاءه في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد إقالة دانيال ليفي وتعيين إيغور تودور كمدرب مؤقت، الذي لم ينجح في تحسين الأداء وسط إصابات ونقص الثقة. - إخفاقات التعاقدات: فشلت الإدارة في تعزيز الفريق بلاعبين أساسيين خلال الانتقالات الصيفية والشتوية، مع بيع برينان جونسون دون بدائل قوية، مما زاد من الثغرات في التشكيلة. - مشاكل القيادة والانضباط: يعاني الفريق من فراغ قيادي وفشل في تطوير اللاعبين الشباب، بينما زاد أسلوب تودور الصارم من تعقيد الأزمة.

تعيش إدارة نادي توتنهام هوتسبير الإنكليزي أسوأ أزماتها منذ سنوات، إذ تواجه جماهير الفريق مخاوف حقيقية من احتمال هبوط النادي إلى الدرجة الثانية الإنكليزية، بعد سلسلة من الأخطاء الإدارية والفنية التي وضعت الفريق على حافة الكارثة.

وبعد الإطاحة بدانيال ليفي من رئاسة النادي في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت عائلة لويس، أكبر المساهمين في توتنهام، دعمها الكامل للفريق وحرصها على تحقيق الانتصارات بشكل مستمر. ورحبت غالبية جماهير النادي بهذه الخطوة، مع أمل أن توفر الإدارة الجديدة الدعم الكافي للفريق لتحقيق البطولات الكبرى. لكن بعد أشهر قليلة، يجد توتنهام نفسه في حالة من الفوضى، تحت قيادة المدرب المؤقت الكرواتي إيغور تودور (47 عاماً)، وسط قائمة لاعبين تعاني من الإصابات ونقص الثقة، فيما لم يتمكن الفريق من تحقيق أي فوز في الدوري الإنكليزي الممتاز خلال عام 2026 حتى الآن.

أخطاء في التشكيلة والانتقالات

بحسب تقرير لصحيفة ديلي ميل البريطانية، أمس الخميس، فبعد نافذة الانتقالات الصيفية، صرح المدير الرياضي للنادي يوهان لانغ بأن الفريق الأول يمتلك "التوازن والقدرات المناسبة للتنافس على جميع الجبهات"، لكن الواقع أثبت عكس ذلك. فقد أخفقت الإدارة في التعاقد مع لاعبين أساسيين مثل إيبيريشي إزي ومورغان غيبس-وايت، كما لم تتم معالجة الثغرات الواضحة في الفريق، خاصة على الجهة اليسرى، حيث عانى اللاعب ديستني أودوجي من مشاكل الإصابة المستمرة، واضطر الظهير الأيمن ديد سبنس للعب في مركز الظهير الأيسر، ما أرهق الفريق على الجانب الأيمن أيضاً.

كما لم تُحل مشكلة غياب الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين، ولم يتم التعاقد مع لاعب صانع ألعاب قادر على قيادة الفريق فنياً، فيما كانت الإصابات التي تأخذ وقتاً طويلاً للعلاج لكل من ديان كولوسيفسكي وجيمس ماديسون معروفة قبل بداية الموسم. وتعاقد النادي مع زافي سيمونز بمبلغ 52 مليون جنيه إسترليني، في محاولة لحل أزمة الإبداع، لكن اللاعب يحتاج لوقت للتأقلم مع الدوري الإنكليزي، وبالتالي كان من الصعب تحميله مسؤولية الإبداع كاملة.

تأخر إقالة توماس فرانك

على الرغم من الانتقادات الكثيرة لليفي، كان يعرف بسرعة إقالة المدربين عند تراجع النتائج، كما حدث مع نونو إسبيريتو سانتو في 2021. لكن إدارة توتنهام الحالية تأخرت في إقالة توماس فرانك، رغم النتائج المخيبة منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ما سمح بتفاقم الأزمة وتراجع ثقة اللاعبين.

تعاقدات ضعيفة في الانتقالات الشتوية

تُعد نافذة يناير/كانون الثاني 2026 من أسوأ فترات الانتقالات في تاريخ توتنهام، إذ اقتصرت التعاقدات على كونور غالاغير والظهير البرازيلي الشاب سوزا، في حين تم بيع برينان جونسون إلى كريستال بالاس مقابل 35 مليون جنيه إسترليني، دون وجود بدائل قوية، خاصة بعد إصابة محمد قدوس.

مشاكل الانضباط والقيادة في توتنهام

أثار تعليق قائد الفريق كريستيان روميرو بعد مواجهة مانشستر سيتي، حول عدم توفر لاعبين جاهزين، جدلاً كبيراً وانتقادات للجهاز الإداري، ما كشف عن فراغ قيادي واضح في النادي. وظهر الفشل في إدارة تطور اللاعبين الشباب جلياً مع الحارس أنتونين كينسكي، الذي تم الدفع به في مباراة دوري أبطال أوروبا ضد أتلتيكو مدريد، رغم قلة مشاركاته السابقة، وكذلك مع ماثيس تيل، الذي لم يُعطَ الفرصة للتطور بشكل طبيعي بسبب سوء التخطيط للفريق.

تعيين إيغور تودور

اختيار إيغور تودور مدرباً مؤقتاً كان خطوة خاطئة، إذ فشل في تحسين الوضع الحالي، وعمد إلى أنظمة تكتيكية غير مناسبة للفريق، مع أسلوب صارم لم يتوافق مع لاعبين يعانون من فقدان الثقة، ما زاد الأزمة تعقيداً. وبعد أقل من شهر على تعيينه، يجد توتنهام نفسه أمام موقف حرج للغاية، ولا مجال لارتكاب أي خطأ جديد إذا أراد الحفاظ على مقعده في الدوري الإنكليزي الممتاز. وبسبب تراجع النتائج، ارتفعت الضغوط على المدرب الكرواتي بشكل كبير، وتوقع الكثيرون رحيله عن منصبه.

