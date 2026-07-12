- توترت الأجواء في منتخب إنكلترا بعد اشتباك إعلامي بين جود بيلنغهام والمدرب توماس توخيل، عقب الفوز على النرويج والتأهل لنصف نهائي كأس العالم 2026 لمواجهة الأرجنتين. - انتقد توخيل أداء الفريق أمام النرويج، مما دفع بيلنغهام للرد علناً، مؤكداً أهمية التعامل مع الصعوبات في المباريات الكبرى. - هذه ليست المرة الأولى التي يرد فيها بيلنغهام على توخيل، حيث أجبره سابقاً على الاعتذار علناً بعد وصفه بـ"المقزز"، مما أثار انتقادات إعلامية واسعة.

توترت الأجواء داخل منتخب إنكلترا، بعد الاشتباك الإعلامي، الذي حدث بين النجم جود بيلنغهام والمدرب الألماني توماس توخيل، عقب الفوز على النرويج بهدفين مقابل هدف، وخطف التأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم 2026، إذ سيواجه "الأسود الثلاثة" منافسهم المنتخب الأرجنتيني.

وذكرت قناة "تي واي سي" الأرجنتينية، الأحد، أن مدرب منتخب إنكلترا، توماس توخيل انتقد الأداء في المواجهة أمام النرويج، عندما قال أمام وسائل الإعلام: "لقد حالفنا الحظ أمام النرويج، والأداء لم يكن جيداً"، الأمر الذي دفع جود بيلنغهام إلى الرد على المدير الفني علناً، حتى يعبر عن سعادته بالوصول إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم 2026.

وقال بيلنغهام: "ربما لا يعرف المدرب كيف يكون اللعب في مثل هذه الظروف، لأننا لن ننتصر في كل مباراة بمجرد تمرير الكرة بين اللاعبين وإجراء ألف تمريرة، ومفتاح النجاح يكمن في كيفية التعامل مع النكسات ومواجهة الصعاب، وخاصة عندما تلعب أمام نجوم بحجم هالاند وأوديغارد وغيرهم خلال هذه البطولات".

بعيدا عن الملاعب توخيل يعتذر من بيلنغهام ويتحجج بحاجز اللغة

وأكدت القناة الأرجنتينية، أن هذه هي المرة الثانية، التي يقوم فيها جود بيلنغهام بالردّ علناً على المدرب توماس توخيل، بعدما استطاع نجم ريال مدريد الإسباني إجبار المدير الفني الألماني على تقديم اعتذاره العلني أمام وسائل الإعلام العالمية خلال شهر أغسطس/آب الماضي، عندما وصف اللاعب بأنه "مقزز" عقب مباراة ودية ضد السنغال، متحججاً حينها بأنه لا يستطيع اتقان اللغة الإنكليزية، وخانه التعبير فيما يُريده من صانع الألعاب.

وتلقى المدرب الألماني حينها هجوماً حاداً من وسائل الإعلام البريطانية، التي طالبته بضرورة احترام النجم جود بيلنغهام والعمل معه على استعادة منتخب إنكلترا لتاريخه، وبخاصة في بطولة كأس العالم 2026، لأن جماهير "الأسود الثلاثة" تُريد رؤية القائد هاري كين يصعدون إلى منصة التتويج بعد غياب استمر لستين عاماً.