- تشهد أروقة ريال مدريد توترًا شديدًا قبل الكلاسيكو ضد برشلونة، بعد مشادة بين فيديريكو فالفيردي وأوريلين تشواميني خلال التدريبات، كادت تتطور إلى اشتباك بالأيدي. - تأتي هذه الحادثة في ظل فترة صعبة للنادي بعد خروجه من دوري أبطال أوروبا وتراجع حظوظه في الدوري الإسباني، حيث يكفي برشلونة نقطة واحدة للتتويج بالليغا. - غرفة الملابس تشهد انقسامًا وضغوطًا متزايدة، مع تكرار حوادث التوتر، مثل صفع أنطونيو روديغر لزميله، وسفر كيليان مبابي في توقيت حساس.

تشهد أروقة نادي ريال مدريد حالة من التوتر الشديد، قبل المواجهة المرتقبة أمام برشلونة في الكلاسيكو المقرر يوم الأحد المقبل، بعد مشادة قوية كادت تتطور إلى اشتباك بين النجمين فيديريكو فالفيردي وأوريلين تشواميني خلال التدريبات.

وبحسب ما نشرته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية اليوم الأربعاء، فإن الحادثة وقعت خلال مران الفريق في مدينة فالديبيباس، حيث دخل اللاعبان في مواجهة حادة إثر احتكاك قوي أثناء اللعب. وتصاعد التوتر بين الطرفين سريعًا، ليتحول إلى مشادة كلامية حادة وتبادل للانفعالات، قبل أن تمتد إلى غرف الملابس، حيث استمرت المناقشة بصوت مرتفع، ما لفت انتباه بقية أفراد الفريق والجهاز الفني. ورغم حدة الموقف، لم تصل الأمور إلى اشتباك بالأيدي، لكنها كانت قريبة من ذلك.

تأتي هذه الحادثة في وقت يعيش فيه ريال مدريد فترة صعبة بعد خروجه من دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونخ، إضافة إلى تراجع حظوظه في المنافسة على لقب الدوري الإسباني، إذ إن نقطة واحدة في الكلاسيكو تكفي برشلونة للتتويج رسمياً بالليغا.

كرة عالمية طبيب سابق لنادي ريال مدريد يُشكك في صحة رواية إصابة مبابي

وأشارت التقارير إلى أن غرفة الملابس تشهد انقسامًا واضحًا في ظل الضغوط المتزايدة على اللاعبين مع اقتراب نهاية الموسم. ولم تكن هذه الواقعة الوحيدة، إذ سبق أن شهدت التدريبات حادثة أخرى، بعدما قام المدافع أنطونيو روديغر بصفع زميله ألفارو كاريراس في تدريب سابق، ما يعكس توترًا متكررًا داخل الفريق. كما أثار سفر النجم كيليان مبابي في عطلة قصيرة إلى سردينيا جدلًا، خاصة في هذا التوقيت الحساس.