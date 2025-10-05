توتر داخل دوكاتي... بانيايا يفقد صبره ويطالب بتفسير لما يجري

- انفجر فرانشيسكو "بيكو" بانيايا، بطل العالم السابق في "موتو جي بي"، في وجه فريقه دوكاتي لينوفو بعد سباق كارثي خسر فيه 29 ثانية مقارنة بالفائز ماركو بيتزيكي، مطالبًا بتفسير لما حدث. - بانيايا أعرب عن استيائه من أداء الدراجة التي لم تتوقف عن الاهتزاز، مشيرًا إلى أن الوضع خطير ولا يمكنه القيادة كما يعرف، مطالبًا بتفسير من الفريق أو المصنع. - رغم محاولته ضبط أعصابه، أكد بانيايا أن الأداء تدهور فجأة ودون سبب واضح، مطالبًا بتفسير منطقي للوضع الفني داخل دوكاتي.

انفجر بطل العالم السابق في فئة "موتو جي بي"، الإيطالي فرانشيسكو "بيكو" بانيايا (28 عاماً)، في وجه إدارة فريقه دوكاتي لينوفو، بعد سباق كارثي أثار حيرته وغضبه، بعد أن خسر 29 ثانية في 13 لفة مقارنة بالفائز، مواطنه ماركو بيتزيكي (26 عاماً) على دراجة "أبريليا". وجاءت تصريحات بانيايا الغاضبة قبل خمس جولات فقط من نهاية الموسم.

وظهر الانفعال على بانيايا، خلال تصريحاته، التي نقلتها صحيفة سبورت الإسبانية، أمس السبت، قال فيها: "أريد أن يشرح لي أحد ما الذي يحدث. قبل أسبوع فقط فزت في موتيغي بفارق أكثر من ثانيتين عن أقرب منافس، والآن الدراجة لا تتوقف عن الاهتزاز. الوضع خطير، ولا يمكنني القيادة كما أعرف. يجب أن يقدم لي أحدهم تفسيراً، سواء كان من الفريق أو المصنع، لأن لديهم البيانات"، وأضاف غاضباً: "هذه النتيجة غير مقبولة، في التجارب كنت في المركز السادس عشر، وفي سباق (السبرينت) أيضاً السادس عشر، وهذا غير منطقي بعد أسبوع مثالي في اليابان".

ورغم محاولته ضبط أعصابه، واصل بانيايا انتقاداته قائلاً: "كانت الدراجة تتحرك باستمرار، وكان عليّ أن أرفع يدي عن المقود في بعض الأحيان، لأن المكابح لم تعمل كما يجب. القيادة بهذه الظروف خطيرة للغاية. لا أتهم أحداً بعينه، لكن لا بدّ من تفسير منطقي لما يحدث، لأنّ الأداء تدهور فجأة ودون سبب واضح".

وأقر بطل العالم لعامَي 2022 و2023 بأن الوضع الفني داخل "دوكاتي" لم يعد مفهوماً بالنسبة له، مضيفاً: "ما حدث اليوم لا يمكن تبريره، حتى من الناحية التقنية، لا أطلب معرفة سبب بطئي فقط، بل أريد أن أفهم لماذا لم أستطع قيادة الدراجة كما أعرف. لقد أعطيت كل ما لديّ، لكن شيئاً ما كان خارجاً عن إرادتي. يجب أن يتحدث معي أحد ممن يملكون الأرقام والبيانات".