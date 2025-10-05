تهميش تام بعد غياب طويل.. هل انتهى حلم إندريك مع ريال مدريد؟

- يواجه المهاجم البرازيلي الشاب إندريك تحديات كبيرة في ريال مدريد بعد إصابة طويلة، حيث لم يشارك في المباريات الرسمية رغم تعافيه، مما أثار قلق الجماهير واستغراب الصحافة الإسبانية. - المدرب تشابي ألونسو يفضل الاعتماد على لاعبين جاهزين مثل غونزالو غارسيا، مما يضع إندريك في موقف صعب ويدفعه للتفكير في الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية لاستعادة الثقة واللعب بانتظام. - إندريك يطمح للمشاركة في كأس العالم 2026، ويواجه الآن قرارًا حاسمًا إما بالاستمرار في محاولة فرض نفسه في مدريد أو البحث عن فرصة جديدة خارج النادي.

أثار وضع المهاجم البرازيلي الشاب إندريك (19 عاماً) قلق جماهير ريال مدريد، التي بدأت تتساءل إن كان حلمه المدريدي انتهى قبل أن يبدأ، فبعد إصابة حرمته من المشاركة في كأس العالم للأندية وبداية الموسم الجديد، وجد اللاعب نفسه خارج حسابات المدرب الإسباني تشابي ألونسو (43 عاماً) منذ عودته إلى التدريبات قبل أسابيع.

وعانى إندريك من إصابة في أوتار الركبة أبعدته أكثر من شهرين عن الملاعب، قبل أن يستعيد جهوزيته في سبتمبر/أيلول الماضي. ورغم تعافيه الكامل ومشاركته في الحصص التدريبية، تجاهله ألونسو في كل المباريات الرسمية الأخيرة، حتى حين أجرى خمسة تغييرات متتالية في دوري أبطال أوروبا، بقي المهاجم البالغ من العمر 19 عاماً حبيس دكة البدلاء.

وأثار هذا التهميش استغراب صحيفة ماركا الإسبانية التي نشرت مقالاً، أمس السبت، يتناول موضوع تعامل ألونسو ببعض من البرود تجاه الموهبة البرازيلية التي كلّفت خزينة النادي نحو 47.5 مليون يورو قبل أقل من عام. ورغم حديث المدرب عن "المنافسة القوية" داخل الفريق، إلا أن بعض المراقبين يرون أن غياب الثقة هو السبب الحقيقي وراء استبعاد إندريك المستمر. وبرز المهاجم الشاب غونزالو غارسيا ليزيد من معاناة زميله الجديد، بعدما قدّم عروضاً مميزة في كأس العالم للأندية، ما جعله الخيار الأول في الخط الهجومي إلى جانب مبابي وفينيسيوس.

وأصبح إندريك فجأة في موقع لا يُحسد عليه، بين لاعب فقد إيقاعه بعد إصابة طويلة، ومدرب يفضّل المراهنة على العناصر الجاهزين. ويدرس المهاجم البرازيلي خيار الرحيل المؤقت خلال فترة الانتقالات الشتوية بحثاً عن دقائق لعب تتيح له استعادة الثقة، خصوصاً أنه يطمح للمشاركة في كأس العالم 2026 مع منتخب بلاده، ويرى المقربون منه أن الإعارة قد تكون الحل الأنسب إذا استمر الوضع على حاله. ويدخل إندريك اليوم مرحلة مفصلية في مسيرته، فإما أن يفرض نفسه تدريجياً داخل قلعة مدريد، أو يضطر إلى مغادرتها مؤقتاً في رحلة بحث جديدة عن ذاته المفقودة، وهو ما يستلزم تضحيات كبيرة، منها حلم التألق بالقميص الأبيض.